A jó idő beköszöntével egyre nagyobb nevek érkeznek Debrecenbe, pénteken Lotfi Begi szórakoztatta a cívisvárosi közönséget.

A lemezlovas nem először érkezett hozzánk, a Napló érdeklődésére úgy fogalmazott: nem túlzás, ha azt mondja, egyik szíve csücske Debrecen. Mint megtudtuk, a koronavírus-járvány hatással volt a dj munkájára is, de nem negatív értelemben.

– Az elmúlt két évet végig munkával töltöttem, folyamatosan zenéket készítettem. Ennek köszönhetően 2021-ben a rádiókban legjátszottabb hazai zenei előadó lettem, ami óriási megtiszteltetés – mondta Lotfi Begi, akinek 19 új dala csendülhetett fel a tavalyi esztendőben.

– Fogalmazhatunk úgy, hogy a kényszerpihenőt munkával töltöttem, megpróbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Jelenleg szinte minden hétvégén úton vagyok, járom az országot: fesztiválokon, klubokban zenélek. Idén még biztosan megfordulok a cívisvárosban, ugyanis fellépek a Campus Fesztiválon is, ahol már nem egyszer szórakoztattam a kedves közönséget. Mondhatni, a településre már évek óta járok előadni, nagyon szeretem a helyi közönséget, itt mindig jól érzem magam – tette hozzá.

Hamarosan jön az új lemez

Kiemelte, a közeljövőben nyolc dala fog megjelenni, mindemellett egy nagylemeznek is örülhetnek a rajongói. – A lemezen lelátós dalokat rögzítettünk, olyan előadók énekelnek, mint Rúzsa Magdi, Pataki Attila és így tovább. Nagyon változatos, színes lemezt hoztunk össze, már most az utolsó simításokat végezzük – mondta.

Kíváncsiak voltunk, mit gondol arról, hogyan érte el, hogy egy ország ismerje a nevét. A lemezlovas pedig csak annyit mondott: nincs is semmi titok, keményen kell dolgozni. – Valójában húsz év munkája érett be most azzal, hogy ennyien megismerték a dalaimat. Mindig azt mondom, ha valaki bízik önmagában, mindemellett odateszi magát, akkor az alázatos munkának meglesz a gyümölcse – hangsúlyozta lapunknak.

