Élete legmeghatóbb pillanatáról vallott az egyéves Bátorságok Könyve című online magazinnak Szolnoki Péter, a debreceni származású énekes. A Bon Bon együttes frontembere ugyanis háromszor is átélhette azt a csodát, amit minden pár szeretne a világon, a gyermekei születését.

Az énekes arról is beszámolt: teljesen evidens volt számára, hogy ott legyen a szülőszobán a feleségével.

– Abba most ne is menjünk bele, hogy mekkora bátorság és önfeláldozás nevelőszülőként felnevelni más gyermekét, de emellett szerintem az egyik legbátrabb dolog a szülés. Az anya részéről és a szülészorvos részéről egyaránt. Bátorság kell ahhoz is, hogy kiadd a kezedből a kontrollt, amikor feltétlenül meg kell bíznod valakiben, és átadod neki az irányítást. Három olyan esemény volt az életemben, ami nem volt kontrollálható: a három gyermekem megszületése. Bent voltam mind a három szülésnél, és ott csak úsztam az árral… Csak az járt a fejemben, hogy mindenük meglegyen, egészségesek legyenek.

Ezen a lelki hullámvasúton egymást váltja az aggódás, a félelem, a megkönnyebbülés, a meghatódottság és a leírhatatlan öröm.

Amikor a baba kibújik, felsír, és odaadják a kezedbe, az olyan katartikus élmény, amitől csak szótlanul potyognak a könnyeid. Egy csoda! – idézte fel Péter, aki lánya születésénél igen különleges, utólag megmosolyogtató „szakmai tanácsot” adott a feleségének. – Bogi lányom születése közben volt egy jelenet, amit a gyerekeim anyja a mai napig emleget. Ott ültem tehetetlenül a fejénél, satuként szorította a kezemet, amikor jöttek a tolófájások. Küzdött tisztességgel, hiszti nélkül, de amikor ránéztem, azt láttam, hogy egyre pirosabb lett a feje, mint aki épp agyvérzést fog kapni.

Annyira a fejébe préselte a levegőt, hogy ekkor csúszott ki önkéntelenül a számon az azóta szlogenné vált mondat: „Rekeszből nyomd, anyukám!”

Azóta jókat nevetgélünk ezen, de abban a pillanatban nem volt őszinte a mosolya. A mai napig, ha egy filmben születéssel kapcsolatos jelenetet látok, azonnal visszatér az a megható érzés, amit a gyermekeim megérkezésekor éreztem – osztotta meg a Bátorságok Könyvével az énekes.

HBN