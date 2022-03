Vavra Bence adásról adásra új arcát mutatja meg a zsűri és a közönség számára. Az elődöntőben Pitti Katalin bőrébe bújva énekelte Giuseppe Verdi Traviata című operájából a Pezsgőáriát. A zsűrinek olyannyira tetszett a produkció, hogy 40 pontot adtak a debreceni énekesnek, aki egyébként adásgyőztes is lett.

– Nagyon boldog voltam, amikor a szavazás végén kimondták a nevem, ugyanis másodjára kaptam a legtöbb szavazatot a nézőktől. Ez pedig hatalmas dolognak számít mindannyiunknak a versenyben. Kimondhatjuk, hogy a műsor alatt nagyobb elismerést nem is kaphatnak az énekesek, és az, hogy ez nekem ismét megadatott, óriási dolog – hangsúlyozta a Napló érdeklődésére Vavra Bence. Hozzátette, bármi is lesz a döntőben, ő már most nyertesnek érzi magát.

– Nem lehet tudni, ki lesz a győztes, hiszen nincs olyan, aki folyamatosan vinné a prímet. A döntőben tőlem biztosan öröm­éneklést fognak hallani a nézők, mert hihetetlenül boldog vagyok, hogy eddig eljutottam – fogalmazott.

