– Nagyon meglepődtem, és természetesen iszonyatosan örültem, amikor megtudtam, hogy jelölve vagyunk. Már csak azért is döbbenten fogadott, mert jómagam is a hírekből értesültem róla – fogalmazott mosollyal az arcán a Napló érdeklődésére Dánielfy Gergő. Hozzátette, nem tagadja, bízott az Elrontottam című dalban, ő maga is jónak érzi, az pedig, hogy a szakmai zsűri is így gondolja, külön öröm.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) megközelítőleg három évtizede minden évben odaítéli a különböző zenei stílusok hazai és nemzetközi legjobbjainak az őket megillető szakmai elismeréseket. 2022 sem lehet kivétel, ráadásul Fonogram magyar zenei díj néven idén 19. alkalommal hirdetnek majd győzteseket – írja a Fonogram oldala.

A zenei szakemberekből, újságírókból és zenészekből álló, összesen huszonöt tagú szakmai zsűri az első körös szavazáson a beérkezett, rekordmennyiségű, mintegy 1400 nevezés közül választotta ki 18 kategória öt-öt (holtverseny esetén hat) jelöltjét. Közülük kerülnek ki a második forduló voksainak összesítését követően a nyertesek. 18 különböző zenei mezőnyben alakult ki a jelöltek listája a mainstream pop-rocktól az alternatív/indie-rock, hard rock/metal, rap/hip-hop műfajokon át egészen az olyan speciális kategóriákig, mint a gyerekzene, a nép- és világzene, a szórakoztató stílusok vagy épp a jazz.

