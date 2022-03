Senánszky Flóra, a 2017-es Magyarok Világszépe- és Miss Intercontinental Hungary-nyertes az elmúlt napokban Amerikában léphetett ismét kifutóra. Mint megtudtuk, amikor megnyerte első szépségversenyét, utána egy ügynök által sikerült kivinni az USA-ba a portfólióját, majd most megkeresték, hogy lenne-e kedve kiutazni egy fotózásra. – Tervezők ruháiban kellett a „színpadra” lépnem, valójában ez egy formatervezésnek volt a folyamata. Ezeken a próbákon nézik meg, mit kell még a ruhadarabokon korrigálni és így tovább – fogalmazott a Naplónak Se­nánszky Flóra.

Kedvére való ruhadarabok



– Többféle ruhában kellett megjelennem, többnyire cégvezetők vettek részt a fotózáson. A bemutatott együtteseket majd a későbbiekben lehet a boltokban megvásárolni, és bevallom, már nagyon várom, hogy egyes darabok az üzletek polcain is megtalálhatók legyenek – jegyezte meg. A debreceni fiatal nőnek, igaz, nem tetszett minden egyes öltözet, de akadt olyan is, amit nehezen tudott visszaadni. – Vannak terveink az idei évre, nyáron szeretnénk utazni a férjemmel. Mindemellett úgy néz ki, az elkövetkezendő hónapokban is lesz lehetőségem modellkedni, s ennek nagyon örülök – mondta Se­nánszky Flóra, aki összekötötte a kellemeset a hasznossal, és nemcsak fotózáson vett részt, de időt szánt egy kis városnézésre is.

