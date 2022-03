Véget ért a Dal 2022-es dalverseny, melyben több megyénkbeli formáció is megcsillogtathatta zenei tudását. A helyi kötődésű együttesek közül a Subtones zenekar egészen a végsőkig menetelt. Subicz Gábor, az együttes vezetője lapunk érdeklődésére összegezte az elmúlt hónapokat.

– Eszünkbe nem jutott, hogy idáig eljutunk, igazából nem is nagyon gondoltuk ezt végig. Voltaképpen arra vagyok a legbüszkébb, nem direkt a műsorhoz igazítottuk a dalunkat. Egyszerűen csak csináljuk, amit szeretünk. Az épp aktuálisan kész nótánkat beküldtem, és úgy jutottunk el hozzávetőleg 400 jelentkezőből a második helyig, hogy végig úgy muzsikáltunk, ahogy amúgy is szoktunk – fogalmazott. – Nagyon erős mezőnyben értünk el ekkora sikert, ugyanis kőkemény bandákkal versenyeztünk együtt. Nem voltam még olyan magyar zenei rendezvényen, ahol ilyen erős és diverzív lett volna a lineup (felállás), mint ebben a műsorban. Nagyon inspiráló volt a zenei közeg, Födő Sanyitól Szakcsi Robiig, ifjú titánoktól hétpróbás muzsikusokig rengeteg zenésztársunkkal együtt izgultunk, készültünk a stúdióban heteken át – jegyezte meg.

Subicz Gábor hozzátette, nagyzenekarral mindig hatalmas élmény játszani. A Modern Art Orchestra tagjaként, Csízi László dobosukkal együtt hétről hétre megtapasztalták, mennyire felemelő a nagyzenekari játék.

– Az MR Szimfonikusokkal volt már alkalmam együtt dolgozni, most is nagyon vártam, hogy együtt álljunk színpadra. A műsorban egyedülálló módon saját magam írtam a hangszerelést a szimfonikusoknak, az elsőtől az utolsó hangig, bár ezt nem nagyon sikerült közben kifelé kommunikálni. Rengeteget foglalkozok hangszereléssel, ezen belül a szimfonikus hangzással, ezért is vártam ezt a kihívást nagyon. Nem volt egyszerű a mi jazz-funk muzsikánk ritmikáját a klasszikus zenészek világába átemelni, de hamar meglett minden ennek a nagyszerű bandának. Igazi brigáddá kovácsolt össze minket ez a pár hét, megéltünk együtt magasságokat és mélységeket. Reméljük, hogy a műsoron keresztül minél többen megismerték a muzsikánkat, és ha valakinek tetszett, akkor figyelemmel követ bennünket a jövőben – fűzte hozzá.

NE