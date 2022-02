A hagyományokhoz híven idén is a szakmájukban sikeres nőket ünnepeli a Glamour magazin. A 2022-es Glamour Women of the Year gálán a kiemelkedő tehetség mellett fókuszba kerül a fenntarthatóság is – olvasható a Red lemon közleményében.

A Glamour Women of the Year díj missziója, hogy figyelmet, elismerést adjon a nőknek, és ezáltal javítsa a helyzetüket a társadalomban – immáron 14 éve. A szerkesztőség hitvallása szerint mindenki nyertes, aki egy női közösség részeként, integrálódva a férfiak által uralt társadalomban hangot tud adni annak, ami motiválja, ami bántja, ami foglalkoztatja, amit létrehozott. A hét kategória jelöltjei egytől egyig kiemelkedő sikereket értek el saját területükön, közülük szavazhatják meg az olvasók a nyerteseket. Megyénkbeli tehetségekre is lehet voksolni, ugyanis az év színésznője kategória jelöltjei között szerepel a Junior Prima és a Jászai Mari-díjas Tenki Réka. Továbbá az év énekesnője kategóriában Nagy Boginak is szurkolhatunk, az egykori Dal című műsor fiatal döntősének. A szervezők 2022-ben az ökotudatosságra is kiemelt figyelmet fordítanak, a magazin arra kéri a résztvevőket, hogy ne vásároljanak új ruhát az eseményre. Inkább válasszanak egy régi kedvencet ruhatárjukból, vagy kutassanak fel egy izgalmas vintage darabot, és abban vonuljanak végig a „green carpeten”.

HBN