Nemrég írtunk róla, hogy a Glamour magazin a hagyományokhoz híven idén is megrendezi a Women of the Year elnevezésű díjátadó gáláját, amellyel a szakmájukban sikeres nők előtt tiszteleg. Az elismerésért olyan jelöltek indulhatnak, akik a férfiak által uralt társadalomban hangot tudnak adni tehetségüknek, motivációjuknak, és mindannak, amit létrehoztak.

Az elmúlt héten kiderült, hogy ebben az évben két megyénkbeli hölgynek is drukkolhatunk, az egyikük a fiatal balmazújvárosi tehetség, Nagy Bogi. Az év énekesnője kategóriában mellette versenyben van még Schoblocher Barbara, a Blahalouisiana énekesnője, két ismerős arc az X-Faktorból Dárdai Blanka és Tóth Andi személyében, valamint Szécsi Böbe, a Voice című tehetségkutató egyik felfedezettje. – Nagyon megtisztelő, hogy gondoltak rám. Hálás vagyok, hogy ilyen énekesnőkkel „versenyezhetek”, ugyanis mindegyiket nagyon szeretem és tisztelem – írta közösségi oldalán Nagy Bogi.

Nem titkolom, hogy az utóbbi időben többször is elvesztettem a motivációmat, viszont az ilyen lehetőségek hihetetlenül visszarántanak.

Plusz büszkeség, hogy ma hossssszú rágódás után megvettem életem első digitális zongoráját. Érzem, hogy tele vagyok új ötletekkel, dallamokkal – lelkesedett. Azt is elárulta, hogy rengeteg meglepetéssel készül a közeljövőben, és addig is köszöni mindenkinek, aki március 20. éjfélig leadja rá a szavazatát.

A Junior Prima- és Jászai Mari-díjas Tenki Réka ennél szűkszavúbban, de annál nagyobb magabiztossággal buzdította követőit, hogy szavazzanak arra, aki megérdemli. Az év színésznője címre esélyes jelöltek között a debreceni színésznőé mellett olyan neveket találunk, mint Sztarenki Dóra, Stork Natasa, Rujder Vivien és Pálmai Anna.