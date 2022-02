Országos hír lett a múlt heti debreceni ékszerbolti rablás (pontosabban rablási kísérlet), amikor egy szerb testvérpár megpróbált kirámolni egy belvárosi ékszer­üzletet. Igaz, egy szomorú esetről van szó, ám ennél sokkal rosszabb forgatókönyve is lehetett volna az összecsapásnak, ami felrobbantotta az internetet. Köztudott, a rablók egy valamikori kick-boxolóval néztek farkasszemet az üzletben, így zsákmány nélkül távoztak a helyszínről. Egy sárga Fiat Seicentóval próbáltak menekülni a rendőrök elől, mint tudjuk, kevés sikerrel…

Az üldözésről azóta megannyi mém készült, és időközben „belekeveredett” a rablásba Olivér Haintz humorista, a SzkiTon tagja, akiknek a videóira a YouTube-on több millióan kattintanak. Több olyan hír alatt láthatjuk Seicentójával közös fotóját, ami a cívisvárosi rablással kapcsolatos, de a képpel csak tájékoztatni kívánta követőit:

Megszámlálhatatlan üzenetet kaptam, hogy nagyot mentünk Debrecenben. Köszi! A híresztelések ellenére jól vagyunk!

– írja.

Mindent a járműről

Mint megtudtuk, a humoristát barátai „keverték bele” a történtekbe, ugyanis sokaknak feltűnt, ugyanolyan verdával jár, amilyennel a testvérpár menekült. Így jó poénnak tűnt, hogy megjelölik őt egy-egy cikk alatt, majd elindult a lavina: „A szerbek tőled lopták a kocsit? Azzal raboltak?” – szegezték a kérdéseket a humoristának. – Viccnek fogtam fel, egy jót nevettem, viszont magam sem gondoltam volna, hogy ilyen reakciókat kapok – fogalmazott Olivér Haintz a Naplónak. Majd megosztott velünk néhány információt a nem mindennapi járgányról. – Karanténautónak vettem, ugyanis a járvány miatt ingyenessé vált Budapesten a parkolás, még az is parkolt, akinek nem volt autója – jegyezte meg Olivér Haintz, aki szerint négykerekűje egyrészt ciki, másrészt cuki kis autó.

Olivér Haintz és négykerekűje is jól vanForrás: Olivér Haintz-archív

– Meglehetősen feltűnő kocsi, kemény 160 ezer forintért vásároltam, a célnak megfelelt: egy robogó helyére is be tudok vele parkolni. Körülbelül egy éve vettem, azóta nem késtem el sehonnan. Egyszer beverték az ablakát, de igazából nem vittek el belőle semmit, az már tényleg az autótolvajlás csúcsa lett volna, ha az én kocsimra utaznak – fűzte hozzá. Kiemelte, 1/1-es sporting, mondhatni jól megy, elég gyorsan felpörög százra, nem kell ahhoz közel 15 másodperc, ahogyan többek vélekednek. – Nincs benne szervokormány, bizonyára a szerbek ezért is nem tudtak úgy kanyarodni, ahogyan szerettek volna, mert elég nehézkes a kormányzása – fogalmazott.

NE