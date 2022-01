A szegedi születésű énekes 3 éves korától Debrecenben nevelkedett, a cívisvárosban folytatta tanulmányait, így nyugodt szívvel kijelenthetjük: lesz kinek drukkolni a zenés műsorban! Az énekes karrierjét az X-Faktor negyedik évada alapozta meg, ahol a ByTheWay fiúcsapattal másodikok lettek. Később a debreceni kötődésű egyetemista a Dal 2019 döntőse is volt, a Szótlanság című dalával. „Nagyon sok izgalmas projekt van alakulóban, amiből az első, amit megoszthatok, hogy felkértek a Sztárban Sztár műsorba. Elképesztően kreatív és izgalmas folyamat lesz ez, már most izgulok” – írja közösségi oldalán.



Vavra Bence a Napló megkeresésére elmondta, az elmúlt időszakban nagyon sok megkeresést kapott, tervben van egy külföldi munka is, illetve itthon is készülőben van jó néhány dal. Nem fog unatkozni idén, ugyanis az egyéb fellépések mellett most fejezi be az egyetemi tanulmányait. – Bevallom, nem igazán nézek tévét, azonban a Sztárban Sztár műsort figyelemmel követtem, szerintem egy óriási buli. Már évekkel ezelőtt eljátszottam a gondolattal, hogy én miként tudnám hozni azokat az előadókat, amelyeket a többiek megformáltak. Most itt a lehetőség, aminek iszonyatosan örülök. Mindemellett egy nagyon jó csapat részese lehetek, akikre nem versenytársként tekintek, hiszek egy a célunk: jó hangulatot varázsolni! – fogalmazott.

