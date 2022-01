Új dalt mutatott be csütörtökön délután a debreceni Dánielfy Gergő és csapata, az Utazók. A Részeg álom című számhoz klip is készült, melyet Dánielfy rendezett. A most nyilvánosság elé tárt szám az együttes pénteken megjelenő harmadik nagylemezének negyedik dala. A zenész a premierhez fűzött pár sort a közösségi oldalán. „Vannak ilyen pillanatok néha az életben és gyakran az estékben. Jó ezzel a gondolattal élni, de van, hogy kibírhatatlan… Válaszok általában nincsenek, csak kérdések. Miért? És mi lehetett volna?” – veti fel a kérdéseket a posztban Dánielfy.

A zenész a Naplónak elmondta, a Részeg álom című szám az első, amit a legfrissebb albumról megírt.

Tulajdonképpen nem is volt tervben új lemez, viszont a dal olyan nagy hatással volt rá, annyira mély sebeket szakított fel, hogy egyre többet alkotott. – Többnyire a szerelemről szól, és nem véletlen most íródott, ez egyfajta vallomás saját magamnak. Emiatt is szeretem annyira, igazán közel áll hozzám. Az írás valójában számomra terápia. Sokszor nem tudjuk megfogalmazni az érzéseinket, nos, jómagam ezért vetem papírra, jobban mondva dalban mondom el, közlöm azt, ami bennem van. A zene kinyitja a láthatatlan ajtókat, teljesen megtisztulok általa – fogalmazott. Majd érdeklődésünkre megosztotta azt is, hogy jelenleg nincs párja, a szóban forgó dalszöveghez a múlt történéseiből merített ihletet. – Iszonyatosan érzelmes ember vagyok, mindent a szívemre veszek, emiatt is zenélek. Tudom, az érzelgősségem nem feltétlen mindig jó, sokszor túlreagálom a dolgokat, de ez vagyok én – jegyezte meg a 24 éves énekes.

Az együttes nagyon izgatott, ugyanis hamarosan megkezdik a klubturnéjukat, amely egy teljesen új terep lesz számukra. – Kiadtunk most tíz dalt, amelyekhez jelenleg videóklipeket forgatunk, van munka bőven, de nem bánjuk. Nagyon várjuk az elkövetkezendő időszakot, különböző klubokban fogunk fellépni, s ez teljesen más, mint egy fesztiválon koncertezni. Sokkal családiasabb a környezet, a jelenlévők mind a mi zenéink miatt jönnek el a klubokba. A fesztiválokon nagyon sok fellépő van, de ezeken a bulikon csak mi leszünk, akik a zenét szolgáltatják – fogalmazott.

