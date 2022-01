Nyugodtan kijelenthetjük: a megyénkbeli celebek, színészek és sportolók méltóképpen intettek búcsút a 2021-es esztendőnek. Többségük a közösségi oldalán köszönte meg a követőinek, hogy velük voltak a legnehezebb időszakokban, illetve sokan megjegyezték: bíznak abban, hogy a 2022-es év rengeteg örömteli pillanatot tartogat a magyarok számára.

Forrás: MW-archív

Kapás Boglárka debreceni születésű úszó megható bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán: – Pályafutásom alatt nagyon sokszor tették már fel nekem azt a kérdést, hogy miért legyen valaki úszó, élsportoló. Mindig elmondtam a szokásos választ, hogy azért, mert egészséges életmódot fog folytatni, mert megtanulja beosztani az idejét, meg persze azért, mert a versenyeken megtanulja kezelni azt is, ha nyer, illetve ha veszít. Továbbra is azt tartom, ezek nagy erények. Idén viszont megtanultam még egy fontos dolgot magamról, amit, úgy gondolom, részben a neveltetésemnek, részben pedig annak köszönhetek, hogy 5 éves korom óta küzdök egy álomért, megállás nélkül, mindennap. Ez pedig az a tény, hogy bármilyen akadályt is vet elém az élet, képes vagyok legyőzni. Idén februárban eddigi életem legnagyobb akadályával kellett megküzdenem: meghalt a kishúgom.

Feladhattam volna, rámehetett volna az olimpia is, de nem hagytam. Mert megtanultam felállni és nem feladni. Az ő emlékéért és magamért.

Mert 23 éve küzdök az álmomért, és azt sem adtam fel. Mert ennél sokkal erősebbnek neveltek a mindennapok. Azt kívánom mindenkinek az új évre, hogy soha ne adjátok fel, mert a legnehezebb helyzetek után válunk igazán erőssé. És sose felejtsetek el hálát adni azért, amitek van – írta.



Dánielfy Gergő énekes is üzent követőinek: – Ne törődjetek semmi olyannal, ami nem érdekel titeket. Éljétek meg azt, ami van, és azt is, amit szeretnétek! – osztotta meg gondolatait. Továbbá felhívta a figyelmet az egészséges életmódra is: – Fussatok, mert az nagyon jó!



Természetesen a Tankcsapda is boldog új évet kívánt mindenkinek, de ahogyan megszokhattuk tőlük, sohasem pihennek. A 2022-es évet ugyanúgy kezdték, ahogyan az óévet befejezték: óriási koncerttel!



A megyénkbeli Ruby Harlem formáció szintén posztolt december 31-én: „Heey, 2022! Várunk téged! Köszönünk mindent, ami volt, és mindent, ami lesz! És azt is, hogy zenélhetünk nektek, kedves Ruby-rajongók!”

HBN