A téli hidegben sokszor nem vágyunk másra, mint egy forró teára, amit az otthonunkban egy klasszikus téli film mellett elszürcsölhetünk. Nos, ha Vásáry André közösségi oldalára tévedünk, akkor nem éppen a fentiekhez hasonló, vagy más, ilyenkor szokványos bejegyzésekkel, fotókkal találkozunk, ugyanis a debreceni származású énekes éppen az amerikai kontinensen tölti szabad­idejét.

Visszajár



Mint megtudtuk, azóta visszajáró vendégnek számít, amióta az USA-ban tanult, illetve akkoriban nagyon sok barátot is szerzett, akik mindig szívesen látják.

Szükségem volt már egy kis levegőváltozásra, és úgy érzem, nagyon jól tettem, hogy Amerikába utaztam néhány hétre. Tavaly nem igazán voltam semerre, ezért is döntöttem amellett, hogy 2021 végén bőröndöt ragadok, és a karácsonyt, illetve az új év első napjait hazánktól távolabb töltöm

– írta. Hozzátette: december 23-án ült repülőgépre, és még csak a napokban fog hazautazni, tehát ez a három hét valóban a pihenésről, a kikapcsolódásról szólt számára.

Izgalmas programok



– Arizonában, egy gyönyörű házban, a sivatag közepén töltöttük a karácsonyt. Egy igazán fantasztikus helyszín volt, voltaképpen egy luxuslakóparkot kell elképzelni a semmi közepén. Majd az ünnepek után Los Angelesbe utaztunk, és az év végi nyugi után jöhetett az aktív kikapcsolódás. Nagyon sok programban vettünk részt, titkos katonai bázison jártunk – a hidegháború alatt volt megközelíthetetlen –, túráztunk a sivatagban, ahol megannyi növényt, állatot ismerhettünk meg közelebbről. Mexikóba is átruccantunk, ami nagyon izgalmasra sikeredett, ugyanis pont akkor, amikor átléptük a határt, egy jelentős drogszállítmányt kapcsoltak le. Továbbá volt lehetőségem az „Old Warner Bro­t­hers” stúdió kulisszái mögé is betekinteni, ahol a népszerű Jóbarátok című sorozatot is forgatták – mondta el a Hajdú-bihari Naplónak.

Vásáry André elárulta, nagyon szereti az amerikaiak életszemléletét, és ő egyáltalán nem gondolja őket felszínesnek. Úgy látja, a helyiek elfogadóak, és tisztelik egymást, ami szerinte mindenképpen kiemelendő. Azt is megjegyezte, hogy az ételek egyszerűen fantasztikusak, nemcsak finomak, de óriási adagokat is adnak.

Nagy Emese