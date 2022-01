Henry Kettner évekkel ezelőtt bloggerként kezdte az internetes munkáját, amiből később YouTube-csatorna épült, majd a rádiózás és a tévézés világában is kipróbálta magát. Nemrég feltöltött vlogjában Henry bejárta Debrecent. Ellátogatott a Nagyerdőre, megnézte, milyen a kilátás a Nagyerdei Víztoronyból, megcsodálta a Munkácsy-trilógiát a Déri Múzeumban, és a Modem kiállításával is megismerkedett. A Bajcsy-Zsilinszky utcán evett egy jó slambucot, majd belevetette magát az adventi forgatagba. Ezek mellett természetesen Debrecen fő nevezetességét, a Nagytemplomot is bejárta.