Balázs-Földi Virágra először talán akkor vetült komolyabb rivaldafény, amikor egy nívós tehetségkutató első helyezésével, majd az így elkészült Gyere közelebb című szerzeményével megtette első lépéseit a világot jelentő deszkákon, amelyben Markovics Kristóf, azaz Vits is közreműködött – hívtuk fel korábban az olvasók figyelmét. Akkor Szabadnak lenni című új számát mutattuk be, és az ifjú énekesnő most ismét hallat magáról.