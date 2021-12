– Zeneileg azért izgalmas ez az összeállítás, mert egy műfajon belül sok olyan stílus megtalálható rajta, mint például a rockabilly, a psychobilly, a country vagy a rock and roll. A CD-n egyébként az angol nyelvű dalok mellett magyar és lengyel nyelvű szerzemények is vannak. Három dallal szerepelünk a lemezen, mind a három szerzeményünk korábban megjelent már magyar nyelven, ezért többeknek ismerősen csenghet. Nagyon szeretjük őket, külföldön és itthon is szoktuk játszani. A zenekarok közül megemlítem a The Harpaganst (PL), 2018-ban egymást követtük egy fesztiválon Jejkowicében, azóta tartjuk egymással a kapcsolatot – fogalmazott Kovács Kornél.