- Elképesztően stresszes és hosszadalmas a folyamat. Nagy nyomás volt rajtam a „bírósági nyelvezet” miatt – vallotta be, majd hozzátette, jelezte a bíróságnak, hogy nem angol anyanyelvű, ezért nem biztos benne, hogy képes lesz igazságosan megállapítani a vádlott bűnösségét avagy ártatlanságát. – Azt hiszem, ez segített abban, hogy a végső, mindössze 8 fős esküdtszékbe végül nem válogattak be. 10 órás procedúra és kihallgatás után derült ki, kire esett a választás. A „szerencséseket” egyes ügyeknél akár a családjuktól is elszakíthatják, a külvilágtól elzárva, szállodai szobában tarthatják őket a tárgyalás végéig – részletezte az amerikai jogrendszer ide kapcsolódó szabályait.