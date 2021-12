Bódi Sylvi kiemelte, meglepő volt számára, hogy a társaság egy részének teljesen ismeretlen volt ez a tanyasi közeg, sokan tényleg csak a városi léthez szoktak, így talán még baromfikkal sem találkoztak azelőtt élőben. Bár a versenyben nem kizárólag tipikus kerti munkák voltak a feladataik, ő már ismerősként köszöntötte a farm világát. – Mindkét ágról volt kertje a nagyszüleimnek Debrecenben, az egyiken hivatásszerűen foglalkoztak növénytermesztéssel. Már egészen fiatalon kijártam velük a veteményesbe, és így magam is beletanultam ebbe a tevékenységbe. Az­óta egy saját kert gondozásába is belekezdtem a Balaton környékén. A növényeim már egész szépen fejlődnek, gyümölcsfáim is vannak, illetve most épp a baromfiknak igyekszem kialakítani a jövőbeli lakhelyét – fejtette ki, hozzátéve, nagy szerelme, a szörfözés így egy időre pihenőpályára került. – A Covid kezdetén jöttem haza, és úgy voltam vele, ha már be vagyunk zárva, töltsük hasznosan az időt, adaptálódva a viszonyokhoz. Így jött létre a kert, ami mondhatni, mára szinte már egy kisebb farmmá nőtte ki magát – mondta örömmel Bódi Sylvi.