Leküzdötte a középdöntő akadályait, a Ninja Warrior döntőjébe harcolta magát Tóth Axel. A nádudvari versenyző hétfő este arról számolt be a Naplónak, ő maga sem gondolta volna, hogy idáig eljut. Ahogyan azt korábban megírtuk, a huszonhárom éves fiatalember nem először vesz részt a megmérettetésen. Évekkel ezelőtt már láthattuk a képernyőn, azonban akkor magának és a körülötte lévő embereknek is csalódást okozott. Ezen szeretett volna idén változtatni, s ez sikerült is neki. Ugyanis a heti döntőből nemcsak a középdöntőig, hanem egészen a végsőkig jutott.