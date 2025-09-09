3 órája
Varga Barnabás fejesével vezet a magyar válogatott Portugália ellen (frissül)
Szeptember 9. igazán különleges nap: Marco Rossi kedden ünnepelte 61. születésnapját, míg Cristiano Ronaldo történelmi, hatodik világbajnokságára készül. A két klasszisnak egyaránt kulcsfontosságú lenne a három pont megszerzése a teljesen megtelt Puskás Arénában. A magyar válogatott egy kör után, a dublini 2-2-es döntetlen után, egy ponttal áll, míg a portugálok Örményország 5-0-s legyőzése után három ponttal vezetik a csoportot.
Szoboszlai Dominik (b) és a portugál Cristiano Ronaldo (j) csapatkapitányok a belga Erik Lambrechts játékvezetővel (k) a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Cikkünk frissül!
A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.
Vezetünk a portugálok ellen
Varga Barnabás parádés fejesével vezet a magyar válogatott a 21. perc elején.
Sor került a nagy kézfogásra Szoboszlai és Cristiano Ronaldo között
A meccskezdés előtt kevéssel ezúttal is felcsendült az Ismerős Arcok Nélküled című dala, melyet az egész stadion együtt énekelt. A lelátón megelevenedett a Pál utcai fiúk története, az ultrák pedig megüzenték óhajukat: Legyen újra miénk a grund! Mindezek után a két csapatkapitány, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo pályafutásuk során először kezet fogott egymással, majd kezdetét vette a mérkőzés - derül ki a Magyar Nemzet hírfolyamából.
Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a portugálok elleni meccset
Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.
Az Origo úgy tudja, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE.
Orbán Viktor: Bent vagyok a kezdőben?
Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán Viktor. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.
Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs
Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.
Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mérkőzése előtt Orbán Viktor
Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze.
Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor
Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.
A Carpathian Brigade azt írta, hogy
a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.
A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.
Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak
A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.
Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség
– vélekedett a Liverpool sztárjátékos, aki kedden találkozhat majd példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval.
Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen
Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.