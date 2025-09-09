Varga Barnabás fejesével vezet a magyar válogatott Portugália ellen (frissül)

Cikkünk frissül!

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.

Vezetünk a portugálok ellen

Varga Barnabás parádés fejesével vezet a magyar válogatott a 21. perc elején.

Sor került a nagy kézfogásra Szoboszlai és Cristiano Ronaldo között

A meccskezdés előtt kevéssel ezúttal is felcsendült az Ismerős Arcok Nélküled című dala, melyet az egész stadion együtt énekelt. A lelátón megelevenedett a Pál utcai fiúk története, az ultrák pedig megüzenték óhajukat: Legyen újra miénk a grund! Mindezek után a két csapatkapitány, Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo pályafutásuk során először kezet fogott egymással, majd kezdetét vette a mérkőzés - derül ki a Magyar Nemzet hírfolyamából.

A magyar szurkolói oldal a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a portugálok elleni meccset

Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.

Az Origo úgy tudja, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE.

Dibusz Dénes kapus

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Orbán Viktor: Bent vagyok a kezdőben?

Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán Viktor. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.

Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs

Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.