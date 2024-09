Értékelt a kapitány 3 órája

Rossi: egy ilyen pofonon csak akkor tudunk túllépni, ha tökösek vagyunk

Marco Rossi a hatvanadik születésnapján, a németektől elszenvedett vereség és a bosnyákok elleni keddi mérkőzés között tartott sajtótájékoztatót, amelyen részt vett a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik is. A magyar válogatott szövetségi kapitánya hosszan beszélt az 0–5-ös kudarc hatásairól, és azt is hangsúlyozta, hogy lesznek változások a kezdőcsapatban. A bosnyák válogatottnak egy igazán nagy sztárja van, de a Manchester Cityben és az AS Romában is gólkirályi címig jutó Edin Dzeko mellett több remek játékost is találunk a rövid múltú délszláv válogatottban.

Marco Rossi a magyar válogatott sajtótájékoztatója Telkiben 2024. szeptember 9-én Forrás: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A magyar válogatott szövetségi kapitányaként szinte napra pontosan hat évvel ezelőtt bemutatkozó Marco Rossi a szombaton, Németországban elszenvedett 5–0-s vereség után rendkívül csalódottan értékelt. A magyar válogatott sajtótájékoztatója Telkiben

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI A düsseldorfi találkozó óta azonban már a Hollandia ellen szintén öt kapott góllal záró Bosznia-Hercegovina válogatottjára koncentrálnak Szoboszlai Dominikék, ezzel kapcsolatban is beszélt a hétfőn a 60. születésnapját ünneplő magyar-olasz szakember – derült ki az Origo oldaláról.

Tökösnek kell lenni Rossi először arról szólt, hogy a düsseldorfi kudarc nyilván mindenkinek beleég az emlékezetébe, csúfítja a képet, de az irányításával talán elért eredmények szerinte még mindig pozitív mérleget mutatnak. Úgy vélte, az ő munkásságának a megítélése akkor történik majd meg, amikor már nem ő lesz a szövetségi kapitány, és reméli, ez a megítélés kedvező lesz rá nézve – írta meg a Magyar Nemzet. A 2021-es Eb után is elszenvedtünk egy 4–0-s vereséget Angliából, és abból fel tudtunk állni. Németország ellen voltak félreértések a taktikát és a kommunikációt illetően. Noha a játékosok között is lesz módosítás a kezdőcsapatban, főleg a makroelvek terén kell lennie változtatásnak, és ez a folyamat már évek óta zajlik. Nem szabad tisztán a taktikára koncentrálni, és egy ilyen pofonon csak akkor tudunk túllépni, ha tökösek vagyunk – nyilatkozta Marco Rossi. A modern labdarúgásban divat a presszing, amit viszont csak nagyon jól lehet csinálni, mert a képzett ellenfél kihasználja a belőle eredő hibákat, és a német, valamint a holland válogatott ilyen. Rossi hangsúlyozta, hogy Düsseldorfban nem a negyvenes-ötvenes futballját próbálta játszani a magyar válogatott, az eredeti elképzelés az volt, hogy az első negyedórában nem engedik kibontakozni a németeket, ami sikerült, és ami utána történt, az már kommunikációs hiba is volt. Ezért vállalja a felelősséget, de azért nem, hogy a játékosok nem nyertek meg egyetlen párharcot sem – olvasható az Origo oldalán. Voltunk már gödörben, és ha most is jól reagálunk egy ilyen vereség után, az sokat elárul a csapatról. A bosnyák válogatott remek csapat, nem véletlenül vannak az A divízióban, több játékost is ismerek, nagyon oda kell figyelni rájuk, mert hozzánk hasonlóan küzdős, kompakt csapatot alkotnak. Az fog dönteni, ki akarja jobban a győzelmet – mondta el Szoboszlai Dominik, aki szerint szükségük van türelemre és minden ember támogatására, mert ez mentálisan hatalmas segítség lenne a csapatnak.

Topligákban játszanak Marco Rossi Bosznia ellen nagyon fizikális játékra számít, és a magyarok kapitány hangsúlyozta, hogy Demirovic és Dzeko mellett is vannak kiváló képességű játékosaik, így nehéz, kiegyenlített mérkőzésre számít majd. A maga 134 válogatottságával és 65 góljával bosnyák csúcstartó Edin Dzekót leszámítva igazán nagy klasszisai nincsenek a délszláv együttesnek. A bosnyák játékosok zöme viszont topligában, elsősorban a német élvonalban játszik, de ad játékost a válogatottba többek között a holland Ajax, a svájci Basel és FC Zürich, a szerb Partizan Beograd, az osztrák Sturm Graz és Salzburg is. A magyar szurkolók fülének pedig Haris Tabakovic neve okkal hangzik ismerősnek, ő a nyáron a Herthából szerződött Hoffenheimbe, de 2017 és 2020 között Debrecenben, majd Diósgyőrött futballozott. A 2014-es világbajnoki részvétel volt a bosnyák futball eddigi legnagyobb sikere, de a délszláv ország szurkolói arra is büszkék lehetnek, hogy a Nemzetek Ligája 2020–2021-es kiírásban a csapatuk már szerepelhetett az A divízióban, ahonnan kiesett ugyan, ám tavaly visszajutott, és most ugyanúgy a bennmaradásért hajt. Amíg a magyar válogatott Düsseldorfban szenvedett vereséget, addig a bosnyákok sem úszták meg öt kapott gólnál kevesebbel Hollandia vendégeként, igaz, ők legalább szereztek is kettőt. Minden jel arra utal, hogy a csoportban az első helyért a németek és a hollandok lesznek majd harcban, a vesztes végez másodikként, míg a Magyarország és Bosznia-Hercegovina a bennmaradáshoz szükséges harmadik pozícióért verseng majd egymással. A magyar válogatott kedden 20.45 órakor játszik Bosznia-Hercegovina ellen a Puskás Arénában. Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 2. forduló: Magyarország – Bosznia-Hercegovina, Puskás Aréna 20.45

