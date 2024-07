Sokszor mondjuk, hogy ez egy legyőzhető kihívás, tulajdonképpen kortól, nemtől, testalkattól függetlenül bárki képes lehet rá. Örülünk, hogy olyanok is rengetegen voltak a 42. Lidl Balaton-átúszás mezőnyében, akik életükben először próbálkoztak. Bízom benne, hogy ők is és a rutinos úszók is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Bent tempózni a Balaton közepén, körbenézni, gyönyörködni a panorámában, majd folytatni az úszást, az maga a csoda