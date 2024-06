Országos döntő 2 órája

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Zala vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Zala vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

MW MW

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Dudora Nikolett / Muraszemenye / Muraszemenyei Általános Iskola Dudora Nikolett vagyok, testnevelő, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár. 2022 óta vagyok a pályán. Testnevelőként célom, hogy a tanulók megismerkedjenek a mozgás sokszínűségével, lehetőségeivel és mindenki megtalálhassa a számára megfelelő mozgásformát, amit az iskolán kívül is szívesen csinál. Úgy vélem, hogy a sport nagyon sok mindenre megtanítja az embert, és elengedhetetlen része az életünknek. Ebben a 2 évben rengeteg versenyen vettünk részt, többek között atlétika, kézilabda, labdarúgás, melyeken szép eredményekkel szerepeltek a tanulók. Jelenleg is gőzerővel készülünk a következő versenyekre. Kisiskola kategória: Tóth László / Csapi / Térségi Általános Iskola és Szakképző Iskola és Kollégium Tóth László vagyok a Térségi Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozom mint testnevelő tanár. Egy olyan iskolában, ahol főként hátrányos helyzetű gyerekeket tanítunk. Mellette a Kanizsa Boksz Klub vezető edzője is vagyok. Ahol az évek során számos országos bajnok került ki a kezeim alól, és a tavalyi évben egyik versenyzőm ifjúsági Európa Bajnoki címet szerzett Jerevánban, 4 év után újra Magyarországnak! Nagyiskola kategória: Somogyi Zsuzsanna / Zalaegerszeg / Zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Somogyi Zsuzsannának hívnak. A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában matematikát, informatikát (digitális kultúrát) és testnevelést tanítok. A sport az életem része. Célom a mozgás megszerettetése a gyermekekkel, az egészséges életmódra nevelés. Azt vallom: nincs testi egészség mentális (lelki) egészség nélkül. Életmódtanácsadó-terapeutaként belátom, fontos az önismeret, a személyiségfejlesztés, az empátia, a türelem, amely segít a gyermekek viselkedésének megértésében, megtanít a tiszteletre, a másság elfogadására. A gyermekeknek megtanítom, hogyan tanuljanak meg kiállni magukért, miként mondják el véleményüket, érzéseiket, ezáltal a viselkedésük is jó irányba változik. Ez hosszú folyamat, de megéri. :)

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!