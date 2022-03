Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra a 24 behívott játékos névsorát, de a magyar szövetség (MLSZ) azt már a közösségi oldalán korábban bejelentette, hogy az NB I góllövőlistájának éllovasa, a paksi Ádám Martin, a Debrecen húszéves védekező középpályása, Baráth Péter, valamint az angol másodosztályú Barnsleyban szereplő, magyar felmenőkkel rendelkező Callum Styles is meghívót kapott az olasz szakvezetőtől. Rajtuk kívül még egy újonc szerepel a keretben, a kapus Szappanos Péter.

Kleinheisler László személyes okok miatt nem állhat most a nemzeti együttes rendelkezésére, ezért is kapott meghívót Baráth, akit tavaly óta figyelünk. Rendszeresen játszik a Debrecenben, amelyben csapata egyik legjobbja

– kezdte az újoncok beválogatásának indoklását Rossi az MTI érdeklődésére.

Ádám Martin 24 forduló alatt 23 gólt szerzett, nem tudom, ilyenre mikor volt legutóbb példa a magyar bajnokságban, de az én időszakomban biztosan nem

– emelte ki.

Az 57 éves tréner kifejtette, a Paksi FC támadója az, aki stílusában és adottságaiban leginkább hasonlít a magyar válogatott csapatkapitányának, Szalai Ádámnak a játékára, ezért abban bízik, hogy képességeit a válogatottban is úgy tudja majd kamatoztatni, mint a klubcsapatában. A ballábas és több poszton bevethető, a pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes Callum Styles kapcsán arról beszélt, köszönettel tartozik az MLSZ-nek, hogy a futballista immár hivatalosan is bevethetővé vált a válogatottban.

A válogatott behívó regenerálhatja őket, újra töltheti a tankot. A válogatott különösen fontos lesz nekik, hogy újra önbizalmat szerezzenek. Ha kihagyom Nego Loicot és Fiola Attilát, az megadta volna a kegyelemdöfést

– mondta az OTP Bank Ligában sorozatban 7 vereségnél tartó MOL Fehérvár FC két játékosáról.

Rossi szót ejtett Szalai Ádám klubváltásáról is. Szerinte így folyamatosan játszik a középcsatár, ami még akkor is előnyös a futballistának és a válogatottnak is, ha a svájci FC Basel nem Bundesliga-színvonalú bajnokságban szerepel. Kiemelte, új klubja erősségét azért jól mutatja, hogy rendre valamelyik európai kupasorozat csoportkörében szokott szerepelni.

A lehető legtöbbet szeretnénk kihozni ebből a két találkozóból. Azt kértük a szövetségtől, hogy neves ellenfelek legyenek. Szerbiával már találkoztunk a Nemzetek Ligája előző kiírásában, de azóta sokat javult, például Portugáliát megelőzve kijutott a világbajnokságra. Embert próbáló teszt lesz, egyúttal jó felkészülés a Nemzetek Ligájára, ahol nem akármilyen összecsapások várnak ránk. Ha csak rágondolok a júniusban előttük álló négy meccsre, libabőrös leszek

– utalt Rossi arra, hogy az NL élvonalában az Európa-bajnok olasz, az Eb-második angol, valamint a német csapat lesz a magyarok ellenfele.

A magyar válogatott barátságos mérkőzésen jövő csütörtökön Szerbiát fogadja a Puskás Arénában, majd öt nappal később Belfastban lép pályára Észak-Írország ellen. A keret tagjai vasárnaptól érkeznek a telki edzőközpontba.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők:

Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce)

Középpályások:

Baráth Péter (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Nagy Ádám (Pisa), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (Barnsley), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Csatárok:

Ádám Martin (Paksi FC), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (FC Basel), Varga Kevin (Young Boys)

