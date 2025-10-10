1 órája
Olyat mondott Ákos, amire maga sem számított
Október 16-ától látható a mozikban az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című dokumentumfilm, melyben bepillantást nyerhetünk Kovács Ákos különleges művészi világába. A portréfilmről Ákos mesélt a Svenk stábjának. A Svenk mozimagazint szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-kor láthatják a HírTV-n.
Ákos a Svenk stábjának mesélt a róla készült portréfilmről
Az Ember maradj! Az Ákos-sztori film célja, hogy az embert, az énekes-dalszerzőt és az alkotót is megmutassa a közönségnek. A dokumentumfilm részben fikciós elemekkel dolgozik, hogy a fiatalság és a rendszerváltás korszakát is felidézze, de a fő fókusz a szólókarrier bemutatásán van. A címszereplő a Svenk stábjának mesélt.
Ákos elmondta a Svenk stábjának, hogy a portréfilm nem az ő ötlete volt, és eleinte tiltakozott is ellene, mert tartott a támadásoktól. De hozzátette: az, hogy lassan 40 éve csinálhatja ezt a műfajt sikerrel, az egy különleges dolog.
Megosztotta a Svenkkel azt is, ha nem érzett volna biztosítékot arra, hogy a film nem megy el a bulvár irányába, akkor nem vágott volna bele.
Az énekes úgy fogalmazott, hogy az alkotás egy kitárulkozó film lett, de nem bulváros értelemben, elsősorban azért, mert nagyon hosszan beszélgetett filmbeli beszélgetőtársával Abaházi Csabával.
Abból, hogy két napon át, több mint 10 órányi beszélgetést vettek fel velem, olyan dolgok is kipörögtek, amire az ember nem számított. Legalábbis én biztos nem számítottam. Következésképp a közönség sem számolhat vele
– mondta.
Ákos eddig nem engedett kamerát a privát szférájábaA rendező szerint a film nemcsak az Ákos-rajongóknak készült, hanem a széles közönségnek.
Hozzátette: emellett olyan felvételeket is láthat a közönség, amit eddig csak werkfilmekben vagy még ott sem láthatott.
Ákos elmondta a Svenk stábjának, hogy ez a portréfilm mindenkihez próbál szólni, az őt elutasítókhoz is.
Adjunk egymásnak egy esélyt!
– tette hozzá.
Az előadó, mint mondta, nem szólt bele az alkotók munkájába, de egy dologban azért kért változtatást, mégpedig a film címében. Ő kérte, hogy tegyék oda a cím végére, hogy „eddig”. Mert az Ákos-sztorinak még koránt sincs vége.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben.
A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.
A filmet október 16-án mutatják be a hazai mozik.
