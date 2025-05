Kalotaszeg kincsét tárja elénk a Magyar menyegző (videó)

Káel Csaba rendező a vele készült interjút a film műfaját és szellemi rokonságát meghatározó kérdések megválaszolásával kezdte. Mint mondta, ők táncfilmnek nevezték el az alkotásukat, s ő úgy tartja, hogy a Magyar menyegző műfajának korai őse lehet például a Carlos Saura által rendezett Carmen, illetve a Vérnász című film is, azzal a különbséggel, hogy azok a filmek a táncműtermi próbafolyamat közben létrejövő emberi kapcsolatokat mutatják be, ők viszont ennél nagyobb dologra vállalkoztak.

Magyar Menyegző – az alkotók sajtótájékoztatója

Fotó: KRISTOF GALGOCZI NEMETH

A rendező önmagáról szólva azt is elárulta, hogy egyetemista korában ő is táncolt a Bartók Táncegyüttesben, és maga az alaptörténet is valahonnan innen indul, hiszen van némi személyes érintettsége a dologban, de ehhez rögtön hozzátette azt is, hogy a film persze színesebb, mint az ő akkori élete volt.

Az én sztorim 1981-ben játszódik és a film is ezzel paralel. ’81-ben én is becsöppentem egy ilyen esküvőre és olyan hatással volt rám, ami a mai napig tart

– idézte fel személyes ihletettségének forrásait Káel Csaba.

Magyar menyegző: egy kalotaszegi lakodalom és izgalmas kalandok

A Békési Miksa forgatókönyvéből születő alkotás két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak hamarosan azonban olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

Kövesi Zsombor színművész a Svenk stábjának a film forgatása közben nyilatkozott, s elárulta, hogy a Magyar menyegző forgatásán járt először a szentendrei Skanzenben, amit szuper helynek talált. Olyannyira, hogy amikor megérkezett oda, az az érzés kerülgette, hogy ő mennyire szeretne ott lakni, s nagyon sajnálta, hogy ez nem lehetséges.

A színművész a filmben egy András nevű karaktert alakít, aki egy erdélyi srác, de már Pesten él, viszont a történet során hazajön a családjához.

A színművész azt is elmondta a Svenk stábjának, hogy szerepének megtanulásában a tánc kihívást jelentett a számára, mert régen néptáncolt ugyan, de azért nem ebben a közegben nőtt fel.

Bubik Réka egyetemi hallgató a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ő a menyasszony húgát játssza a filmben. A Svenk stábjának elmondta, hogy édesanyja táncművész és ő maga is táncol. Mivel Réka éppen a Nemzeti Színházban van gyakorlaton, ezért onnan azokat a táncosokat is jól ismeri, akikkel a filmben szerepel.