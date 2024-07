-Tulajdonképpen fogalmam sincs, mi lesz ebből: lehet útinapló, ami ütközteti az akkor leírtakat a ma látottakkal, lehet sima, szépen betördelt kesergős tisztulás, Sándorka útja apropó is lehet meg nyomasztó előzmény is, tele is lehet versjegyzetekkel, meg nem is – én magam is kíváncsi leszek, mi történik, de mivel egy spirituálisan fontos évfordulón kezdem (holnap reggel Aszódon, majd este Kassán), abban bízom, rossz nem sülhet ki belőle