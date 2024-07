Hogy mi is az a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, köznyelven egyszerűen csak Tusványos? Nem egyéb, mint Erdély legnagyobb nyári szabadegyeteme, „a világ közepe”, „a biztos pont, ahol összenő, ami összetartozik” – mindez nem csak mendemonda, bizonyítja a fesztivál immár 33 éves történelme, valamint az évről évre összegyűlő érdeklődők tömege. A programon a Hagyományok Háza az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal együttműködve idén is kézművességgel, muzsikával, mesével és hajnalig tartó táncházakkal vett részt, és Kalotaszegen kívül még a csángómagyar, a gyimesi, klézsei, pusztinai és moldvai hagyományos kultúra gyöngyszemeit is megmutatta.

A Kriza János Csűr programjainak ebben az évben Kalotaszeg népművészete volt a tematikája

Fotó: Kinda Botond

Tusványos – a kis völgy, ahol minden júliusban összegyűl a Kárpát-medence színe-java. Az eseményről elmondható, hogy csak az igazán elkötelezettek látogatják, hiszen „nehéz a közlekedés, szűkös a tábor, lassan fejlődik az infrastruktúra…”, mégis, sokan minden évben visszajárnak. „Mások nem értik, sőt néha már mi sem, csak érezzük, hogy mennünk kell, ott a helyünk. Hajnali ötkor nincs késő, reggel hétkor nincs korán, az egy órányi szunyókálás elég, fontosabb dolgok is vannak a világon, mint az alvás... A csűrben az esti bulik alatt a gerendák fogassá alakulnak át, sorban állás közben ismerkedsz, vagy éppen ujjongva ugrasz barátok nyakába…” – így ír fesztiválélményeiről – a résztvevők nevében is – a szervezőcsapat, akik ma már több mint 50 szervezettel állnak partnerségben, így nem csoda, hogy a fesztivál immár 30 előadói sátorral működik. Szükség is van a sokféle és sokszínű programkínálatra, hiszen naponta több mint 16 ezer tusványosozót fogad be a völgy.

Az idei, azaz a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor július 23. és 28. között zajlott, melynek egyik legautentikusabb helyszíne idén is a Kriza János Csűr volt. A programok itt a Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány támogatásával és közreműködésével jönnek létre minden évben.

Fotó: Kinda Botond / Forrás: Hagyományok Háza

A Csűr eseményeinek szakmai felelőse Pál István Szalonna, főigazgató-helyettes, művészeti vezető, aki az idei év legemlékezetesebb pillanatairól számolt be: