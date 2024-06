A Revolut Színpadon lesz látható a Platon Karataev vagy az Analog Balaton, a Bolt Arénában lépnek fel a Next Level partysorozat alapítói, Dublic és B'Andre, valamint a Be Massive brandet képviselő Metha. A Colosseum több mint húsz hazai fellépőnek ad helyet. A dropYard-on, a Sziget hip-hop és rap színpadán lép fel Pogány Induló és Ótvar Pestis, 6363, Sisi, Bongor vagy Lil Frakk. A The Buzz-on, a korábbi Európa Színpadon ad műsort Co Lee, Elefánt, a Freakin' Disco, Anahit, iamyank és a Jazzbois, a Sziget Beach-en mások mellett Barabás Lőrinc, Superflake, Zsüd, Naga & Beta és számos dj csapat, köztük a Hulable, az Eclipse Bali, a Budapest Calling, a Syndanz, a Treehouse crew és a Sandbox.

A Global Village-en mutatja be produkcióját a Besh o Drom, a Bohemian Betyars, a Duckshell, a Romano Drom vagy ZitheRandom, a Petőfi Színpadon az Esti Kornél, az Ivan & The Parazol, Abigél, az Anna and the Barbies, a Sziámi, a Lazarvs, a Devil's Trade.