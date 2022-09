Nonkonform – A jövő olvasókönyve

Könyvek a jövőről című rovatában Böszörményi Nagy Gergely már több mint százötven tudományos és közéleti könyvet mutatott be hetilapunk hasábjain a magyar nyilvánosságnak. Régi és új műveket, amelyek bátor, izgalmas és megbízható útjelzők a jövőhöz. A legfontosabbakat most kompakt olvasókönyvbe rendezte, hogy egyben is elérhetővé tegye a közönségnek. Kiadja az MCC Press.