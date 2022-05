Cowboyok és indiánok - A legendás vadnyugat címmel nyílik kiállítás június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján a szegedi Móra Ferenc Múzeumban - jelentette be Fogas Ottó szerdán a helyszínen.

A muzeológus a tárlatról rendezett sajtótájékoztatón elmondta, az anyag gerince az Egyesült Államokból, Oklahomából, a legnagyobb vadnyugati múzeumból érkezik majd Szegedre.

A mintegy 600 négyzetméteres, a múzeum szinte összes termét betöltő kiállítás a többi közt az 1850-től 1900-ig terjedő időszak cowboyainak és indiánjainak szokásait, munkáját mutatja majd be. Láthatóak lesznek komplett viseletek, nyergek, fegyverek, lasszók, indiánok fejdíszei, békepipái - közölte a szakember.

A tárlat rendezése során törekszenek arra, hogy felelevenítsék a látogatónak a korszakhoz kapcsolódó legendákat is - mondta Fogas Ottó, aki úgy fogalmazott, a negyven év fölötti korosztály elsősorban Karl May regényeiből ismeri a cowboyok és indiánok világát. Így megidézik a témával foglalkozó filmeket, de a magyar "indiánokat" is a múlt század utolsó harmadából.

A kiállítás összeállítása során a Móra múzeum segítséget kap más hazai közgyűjteményektől is: így érkeznek tárgyak a Néprajzi Múzeumból vagy a győri Xantus János Múzeumból és magángyűjteményekből is. A tárlat egyik Magyarországról érkező érdekessége Xantus János puskája, egy Henry-karabély lesz. Az etnológus, természettudós német nyelven megjelent, amerikai utazásait feldolgozó emlékiratai Karl May műveinek egyik forrásául szolgálhattak, az író pedig róla mintázhatta Old Shatterhand alakját - mondta az igazgató.