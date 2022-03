A Műcsarnok két termében megrendezett Strand az egész világ című kiállítás Martin Parr népszerű tengeri fürdőhelyeken tett megfigyeléseiből válogat.

Parr gyermekkorától kezdve bizalmas viszonyt ápol a tengerparttal: amatőrfotós nagyapjával gyakran látogatták Észak-Anglia tengerpartjait, s később, fiatal fotográfusként ide tért vissza, hogy bemutassa, hogyan nyaral az angol átlagember.

Seregnyi dolgot elárul egy országról a tengerparti strand, az a különleges, nyilvános tér, ahol az általános emberi viselkedés abszurd megnyilvánulásai és a helyi furcsaságok ugyanúgy megtalálhatók

– vallja Parr.



Az emberek pihennek, kedvteléseiknek hódolnak, napoznak vagy olvasnak, a fotós pedig belefeledkezhet a fényképezőgéppel való kísérletezésbe. A kiállításon bepillanthatunk a négy évtizedes pályája különböző időszakaiba, a The Last Resort (1986) című sorozattól kezdve – melyet a Liverpool melletti New Brighton tengerparján készített, s amely nemzetközi karrierjének kezdete –, egészen a nyugat-ausztráliai kikötővárosokat dokumentáló No Worries (2012) sorozatig. Ha az európaiakat övező sztereotípiák foglalkoztatták, vagy a fogyasztás bizarr megnyilvánulásai, vagy akár az, hogy mit gondolnak az angolok Angliáról, Parr tengerparti sétára indult. Megfordult a spanyol Benidorm üdülővárosban, belgiumi strandokon, a Garda-tó partján, a Krím-félszigeten, Lettországban, majd elhagyva Európát az indiai Goában, Dél-Amerika tengerpartjain, köztük a híres Copacabanán, vagy az indonéziai Balin egyaránt.

A Strand az egész világ című kiállítás 56 felvétele ezekből válogat.

A tengerpartok közös jellemzője, hogy itt a legkülönfélébb áruk találnak vevőre: Brightonban a jégkrém, az indiai Goán a fültisztítás, Chilében a sült hal, Kínában a tésztaételek

– mondta Martin Parr.



A kiállítás felfogható egy szelíd gulliveri figyelmeztetésnek, a képek elgondolkodtatnak a nemzeti identitás külsőségein és mélyen gyökerező jellegén, vagy a strandoláshoz kapcsolódó rituálékon. Miközben önmagunkon is nevetünk, Parr fotói rávilágítanak a világ legnagyobb iparága, a turizmus ellentmondásaira is.

Martin Parr (1952) brit fotográfus az európai kortárs színes fotográfia egyik legismertebb képviselője. Társadalomábrázolásra fókuszáló, egyedi szemléletet hordozó képei nem csupán informálnak, mosolyra fakasztanak vagy elborzasztanak, hanem ráirányítják figyelmünket a világban zajló változásokra. Főbb témai a rossz ízlés, a gyorsan változó értékek, a nemzeti sajátosságok, a sztereotípiák és a tömegkultúra ellentmondásai.

Társadalomtudósi kíváncsiságával pásztázza az átlagos jelenségeket, viselkedési formákat és szokásokat, csakhogy a dolgok felszínének éles láttatásával hol bizarr, hol szürreális, vagy épp elszomorító képet fest a valóságról. Érzelgősségtől mentes, ironikus, néha kifejezetten groteszk előadásmódjának köszönhetően a legünnepeltebb és a legélesebben kritizált fotósok egyike. Pályája során több, mint száz megjelent fotóalbumot publikált és mintegy harminc könyvet szerkesztett.



Két fotófesztivál is őt választotta főkurátorának: 2004-ben az Arles-i Fotófesztivál, 2010-ben pedig a Brighton Photo Biennale. Parr válogatásával és rendezésével valósult meg a londoni Barbican Centre Strange and Familiar (2016) című kiállítása, amely az Egyesült Királyság szociokulturális miliőjét térképezte fel nemzetközi fotográfusok munkáival.

1994 óta tagja a Magnum fotóügynökségnek, melynek 2013 és 2017 között az elnöke is volt. 2013-tól az észak-írországi University of Ulster (Belfast) fotográfia professzora. 2017-ben létrehozta a Martin Parr Alapítványt. Munkái megtalálhatók többek között a londoni Tate, a párizsi Pompidou, vagy a New York-i MoMA gyűjteményében.

A kiállítás a British Council támogatásával valósult meg.

Borítókép: © Martin Parr / Magnum Photos