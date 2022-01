Tavaszváró – Fesztivál + című műsor, amelyet január 22. és március 15. között lehet megtekinteni a Fővárosi Nagycirkuszban, a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjnyertes artistaszámait vonultatja fel.

A műsor fellépői között számos világsztár szerepel.

Misha Usov bohócszáma az Amerikai Egyesült Államokból

Misha 1983 óta szórakoztatja a közönséget. Tanulmányait a tekintélyes moszkvai bohóciskolában végezte Izmaylovóban. Nem sokkal a diploma megszerzése után társalapítója volt a MIKOS-nak, amely az I. Nemzetközi Bohócfesztiválon ezüstdíjat kapott Moszkvában. A MIKOS-szal 14 éven át lépett fel Oroszországban és Európában, alkotóként és fő előadóként. 2009-ben csatlakozott a Cirque du Soleilhez, amelynek Totem című darabjához megalkotta a Halász karakterét, amellyel 10 éven át lépett fel a társulatban. Ezen kívül Európa nagy nevű cirkuszaiban és televíziós műsoraiban is sikereket aratott. Misha számos szakmai elismerést kapott. A 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a Moszkvai Cirkusziskola különdíjában és a Salieri Nemzetközi Cirkuszfesztivál különdíjában részesült.

Mihail Nyikolajevics Ermakov kutyaszáma Oroszországból

Mihail Nyikolajevics Ermakov egy 100 éves orosz cirkuszi dinasztia tagja, amelyet nagyapja, Nyikolaj Andrejevics Ermakov alapított, aki állatidomárként Kutyaiskola című produkciójával vált világhírűvé. Nagypapája és édesapja után Mihail is fellép okos kutyusaival a Fővárosi Nagycirkuszban. A mókás és kedves produkcióban a játékosságon van a hangsúly, amely nemcsak számukra, hanem a közönség számára is sok vidámságot tartogat. A mókás számot a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Bronz Pierrot-díjjal és a Magyar Cirkuszigazgatók zsűrijének bronzdíjával jutalmazták.

A Richter Kevin Csoport akrobatikaszáma Magyarországból

A világhírű Richter cirkuszi dinasztia tagja, a Porond Ifjú Csillaga-díjas és Guinnes-rekorder Richter Kevin által vezetett csoport ezúttal egy igazi újdonsággal robban be a Fővárosi Nagycirkusz manézsába. A világon egyedülálló, talajakrobatikával és hintával ötvözött produkciójukat először Közép-Európa egyetlen kőcirkuszában mutatják be. A csoport 2021-ben Arany Elefánt-díjat nyert a spanyolországi Gironai Nemzetközi Cirkuszfesztiválon, ezüstdíjat a Latinai Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. A 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Arany Pierrot-díjat, a Moszkvai Nagycirkusz különdíját, a Royal Circus by Gia Eradze különdíját és a Magyar Cirkuszigazgatók zsűrijének különdíját is kiérdemelték.

A Zaripov’s Group Echo of Dreams ugródeszkaszáma Oroszországból

Az Echo of Dreams című deszkaprodukciót 2021-ben hozta létre Aleksey Zaripov, a rendezés Vitalij Logvinenko munkáját dicséri. A Zaripov’s Group produkciójának egyik különlegessége, hogy mivel általában a deszka számokat férfi cirkuszi műfajként tartják számon, ebben az esetben mégis légies hölgyek adják elő. Produkciójukban hármas- és négyes szaltókat hajtanak végre. A Rosgoscirk társulatába tartozó Zaripov’s Group 2021 októberében ezüstdíjat nyert a Saratovi Nemzetközi Cirkuszfesztiválon és Arany Pierrot-díjat a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon.

Varga’s Huan zsonglőrszáma Magyarországból

A 17 éves Varga’s Huan többgenerációs artistadinasztiák, Reisner, Féder és Varga Ádám leszármazottja. Először 7 évesen lépett a közönség elé egy bohóc szám résztvevőjeként az Americano Vargas Cirkuszban, amely a mai napig is a családja tulajdona. Később a zsonglőr zsánert választotta, amit 2016 óta gyakorol. 2017 óta lép fel közönség előtt zsonglőrszámával. Mestere Nagy Lajos Nereus volt, akitől számtalan szakmai és technikai tanácsot kapott. 2018-ban elefánton is bemutatta tudását. Az ifjú tehetség a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál Newcomer Show-jában bronzdíjat nyert.

A Duo Stauberti perzsszáma Csehországból

A prágai Dimitr és Nancy Stauberti perzs produkciójához nélkülözhetetlen az egymásba vetett bizalom, a tökéletes egyensúlyérzék és a kiváló fizikai erőnlét. A Duo Stauberti a Varsói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon ezüst-díjat, a Latinai Nemzetközi Cirkuszfesztiválon bronz-díjat, a 2018-as Monte Carlo-i Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Ezüst Bohóc-díjat, a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon pedig Bronz Pierrot-díjat és a Magyar Cirkuszigazgatók zsűrijánek ezüst-díját nyerték el.

A Hassak Troupe létraperzsszáma Kazahsztánból

A Kazgoscirk társulatába tartozó artistaművészek produkciója elrepít a gazdag történelemmel rendelkező Kazahsztán ősi földjére, ahol életre kelnek a legendák. A nehéz trükkökkel fűszerezett produkció számos cirkuszfesztiválon aratott sikert: Az Echo of Azsia Nemzetközi Cirkuszfesztiválon arany-díjat, a Moscow Circus on Tsvetnoi Boulevard-on és a Minszki Nemzetközi Cirkuszfesztiválon bronz-díjat és több különdíjat nyertek. A 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a Magyar Teátrumi Társaság különdíjában részesültek.

Alexandra Levitskaya-Spiridonova hulahoppszáma Oroszországból

Alexandra Levitskaya-Spiridonova egy fájdalmas szakítás utáni időszakot jelenít meg lenyűgözően látványos levegőszámában, amelyben két zsánert, a gurtnit és a hulahoppot ötvözi. Produkciója a World Festival of Circus Art IDOL – 2015-re készült, amelyen Alexandrát két fődíjjal jutalmazták. Ezt követően még négy nemzetközi cirkuszfesztiválon ért el kiemelkedő sikereket. A 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a Firebird Production Inc. különdíjával és a legjobb női artista különdíjával jutalmazták.

Az Africa Trio Balance hand to hand produkciója Etiópiából

A trió tagjai 13 évesen kezdték el artista felkészülésüket az Addis Africa Cirkusznál, majd a hatéves képzésük alatt elsajátították a rollabolla, a levegőkötél, a zsonglőrködés, a tűzzsonglőrködés és az akrobatika elemeit. Pályafutásuk során felléptek Japánban, Hollandiában, Franciaországban, Angliában, valamint az MSC Orchestra üdülőhajón.

Bartigerzz Group nyújtószáma Franciaországból

A 2011-ben alakult Bartigerzz közel tíz éve lép fel szerte a világon cirkuszokban és színházakban modern világshow műsorukkal. A Bartigerzz egy fiatal és dinamikus csoport, produkciójukban az erő, a fegyelem és a látványos trükkök dominálnak. A csoport döntős lett a France Got Talent és az Arabs Got Talent televíziós tehetségkutató műsorokban, valamint elődöntősök voltak a Britains Got Talent és a Das Super Talent műsorokban. A Bartigerzz Group érdemelte ki a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál legjobb csapatának különdíját.

Lkhagva Ochir szék egyensúlyozó produkciója Mongóliából

A Mongóliából érkezett artistaművész egyre magasabbra épülő székekből álló „tornyon” mutatja be trükkjeit, amelyekhez fejlett egyensúlyérzék, hajlékonyság és jó fizikai kondíció szükséges. A 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Ochir érdemelte ki a Budapest Prix-díjat.

Demeter Anna lengőkötélszáma Magyarországból

Demeter Anna „Angyalszív” lengőkötél száma 2021 nyarán került először bemutatásra Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban. Simet Olga (légtornász, a Baross Imre Artistaképző tanára) szárnyai alá vette Annát, és bemutatta neki ezt a nagy hatású zsánert. A produkciót Kristóf Krisztián rendezte egy egyedi és eredeti motoros megoldással, ami nagyobb szabadságot adott az artistaszámnak: összekapcsolta a földön lévő koreográfiát a levegőben lévővel. Az előadás a mennyből alászálló angyal képével indul, aki megmenti a földön maradt izzó szívet (Freddy Mercury lelkét) és visszarepíti a mennybe.

