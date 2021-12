A most visszaszerzett Bethlen-kastély a várkapura épült. A kastély földszintjén áthaladó alagútszerű boltozatos bejáraton keresztül lehet a várba és a vár központi helyét elfoglaló református templomba jutni. A kastély egykor fejedelmi palotaként működött, majd kollégiumnak is otthont adott. Az 1948-as államosítása után Nagyenyed városa történelmi múzeumot hozott létre benne. Felújítása 2011-ben a román kormány által biztosított forrásokból kezdődött el, de máig sem fejeződött be.