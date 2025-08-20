augusztus 20., szerda

István névnap

28°
+31
+12
Debreceni Virágkarnevál 2025.

3 órája

Színes füstbe borult a debreceni tér, hatalmas élmény volt idén is a karneváli élményfutás – fotókkal

Címkék#Augusztus 20#élményfutás#Virágkarnevál

Visszaszámlálás után elképesztő színkavalkád! Karneváli élményfutással kezdődött a Debreceni Virágkarnevál.

Haon.hu

Már kora reggel elkezdődött a regisztráció a karneváli élményfutásra, közös bemelegítéssel készült mindenki az év legszínesebb futására, ami az első mozzanat volt a Debreceni Virágkarnevál felvonulása mellett.

Forrás: Vida Márton  Péter

Régi hagyomány a Debreceni Virágkarneválon a karneváli élményfutás

A futók a Baltazár Dezső térről indultak – de nem akárhogy! Közös visszaszámlálás után egyszerre repült a magasba a színes festékpor, majd a hatalmas színes felhő alól megindultak a futók. A mindössze 2,6 kilométeres táv a karnevál útvonalán vezetett egészen az Egyetem térig, ahol végig a nézők lelkes biztatása kísérte a futókat, akik ezáltal szórakoztak, sportoltak, és egészséges életmóddal kezdték meg az augusztus 20-i rajtot.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Debrecenben már hagyománnyá vált felvonulását egy vidám élményfutással indítják, amikor a színek és a vidám hangulat megalapozza a karneváli hangulatot. A fehérbe öltözött futókat biztató nézők között ilyenkor kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatóak, de mivel az első 300 regisztráló két tasak színport kapott ajándékba, így a futás végére mindenki változatos színekben érhetett célba a nagyjából 30 percre tervezett szakasz végén.

Ilyen volt a karneváli élményfutás

Fotók: Vida Márton Péter

Augusztus 20-án 22 órától a Halott Pénz ad koncertet a Kossuth téren, hogy egy fergeteges, emlékezetes koncerttel zárja le a Virágkarnevál hetét, melynek sok emlékezetes fellépőnek adott helyszínt!

