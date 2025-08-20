Már kora reggel elkezdődött a regisztráció a karneváli élményfutásra, közös bemelegítéssel készült mindenki az év legszínesebb futására, ami az első mozzanat volt a Debreceni Virágkarnevál felvonulása mellett.

Színes füstbe borult a debreceni tér, hatalmas élmény volt idén is a karneváli élményfutás – fotókkal

Forrás: Vida Márton Péter

Régi hagyomány a Debreceni Virágkarneválon a karneváli élményfutás

A futók a Baltazár Dezső térről indultak – de nem akárhogy! Közös visszaszámlálás után egyszerre repült a magasba a színes festékpor, majd a hatalmas színes felhő alól megindultak a futók. A mindössze 2,6 kilométeres táv a karnevál útvonalán vezetett egészen az Egyetem térig, ahol végig a nézők lelkes biztatása kísérte a futókat, akik ezáltal szórakoztak, sportoltak, és egészséges életmóddal kezdték meg az augusztus 20-i rajtot.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Debrecenben már hagyománnyá vált felvonulását egy vidám élményfutással indítják, amikor a színek és a vidám hangulat megalapozza a karneváli hangulatot. A fehérbe öltözött futókat biztató nézők között ilyenkor kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatóak, de mivel az első 300 regisztráló két tasak színport kapott ajándékba, így a futás végére mindenki változatos színekben érhetett célba a nagyjából 30 percre tervezett szakasz végén.