Talán nem új hír senki számára, hogy nyáron országszerte megnövekedik a biciklilopások száma, azonban mégis elszomorító azt tapasztalni, hogy szinte mindennapossá vált a kerékpárlopás Debrecenben. Legalábbis az alapján erre következtethetünk, amit a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban látunk, ugyanis naponta olvashatunk arról, hogy valakinek eltulajdonították a kétkerekűjét. A hozzászólásokat nézve sem nyugodhatunk meg, mert ott pedig többen leírják, ez nem csak Debrecenben tapasztalható nyáron, a vármegye többi városában is küzdenek ezzel a problémával a helyiek. „Pénzjutalmat ajánlok a megtalálónak vagy nyomravezetőnek. Ellopták a szeretett kerékpáromat” – írta egy férfi a csoportba, aki a Haon érdeklődésére megosztotta, egy zárt pincéből lopták el a kerékpárját, a lakatot pedig flexszel vágták le. A kerékpár körülbelül 130 ezer forintot ér.

Biciklilopások témában Czibere Gyula is segítségünkre volt, azt is megtudtuk, melyik lakat lehet a legjobb választás

Forrás: Kiss Annamarie

Milyen büntetés jár a biciklilopásért?

A biciklilopásokkal kapcsolatban megkerestük a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, akik érdeklődésünkre közölték, a nyári időszakban több jelzés érkezik kerékpárlopásokról, hiszen leginkább ebben az időszakban használják a bicikliket, ezzel arányosan több bejelentést kap a rendőrség a téli időszakhoz képest. Ennek ellenére általánosságban elmondható, hogy szignifikáns növekedés nem mutatható ki.

Rákérdeztünk a rendőrségtől arra is, milyen értékű kerékpárokat lopnak el nagyobb számban, de azt a választ kaptunk, ilyen jellegű kimutatással nem rendelkeznek.

Gyakorlati tapasztalat alapján azonban elmondható, hogy a kerékpárokat általában nem az értékük miatt lopják el, sokkal inkább amiatt, hogy le vannak-e zárva vagy sem, illetve hogy hol helyezték el azokat. Példaként: este, egy eldugott helyen leállított, lezáratlan bicikli ellopására nagyobb az esély, mint nappal, egy frekventált helyen lévő, erős, U-alakú lakattal lezárt kerékpár eltulajdonítására

– állt a válaszban.

Továbbá felhívták a figyelmet, fontos, hogy a kétkerekűvel közlekedők mindig lakatolják le a kerékpárt, még akkor is, ha csak öt percre mennek be a boltba. A bicikli lezárásához erős, vagy komolyabb, U-alakú lakatokat érdemes választani, még ha azok drágábbak is. Amennyiben közterületen állítják le a kerékpárt, érdemes forgalmas, frekventált helyre tenni, ahol sok ember jár. Arra is figyelni kell, hogy mihez rögzítik a biciklit lezáráskor: ne lakatolják le könnyen elmozdítható oszlophoz, táblához vagy kerítéshez!

Megérdeklődtük azt is, egy kerékpártolvaj milyen büntetésre számíthat, amire azt a tájékoztatást kaptuk, minden eset más és más. – Az, hogy milyen eljárás indul kerékpárlopás esetén, sok mindentől függ. Meghatározhatja például az eltulajdonított bicikli értéke, a jogsértés körülményei, az, hogy a kerékpár le volt-e zárva vagy sem, illetve attól is függhet, hogy egyszeri esetről, vagy akár egy sorozatos bűncselekményről van szó. Az eset körülményeitől függően tulajdon elleni szabálysértés, lopás vétség és bűntett miatt is indulhat eljárás. Tulajdon elleni szabálysértés esetén pénzbírság, közérdekű munka, vagy akár elzárás is, lopás vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, bűntett esetében ennél több is kiszabható – közölték.