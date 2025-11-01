november 1., szombat

Ötezer adagnyi drogot találtak egy budapesti dílernél

Címkék#drog#budapesti díler#BRFK

Mintegy ötezer adagnyi kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt; mindkettőjüket elfogták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.

MW
Ötezer adagnyi drogot találtak egy budapesti dílernél

Illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Mirkó István

A biztonsági őr a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vett drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elfogták a 28 éves férfit – ekkor 10 gramm marihuána volt nála –, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

C94A3994
Illusztráció
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

A nyomozók ezután a férfi dílerén az otthonában ütöttek rajta, ahol 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, mintegy 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le.

A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A lefoglalt mennyiséggel körülbelül 5000 adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, a drog feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.

 

