október 15., szerda

Teréz névnap

+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem lesz kegyelem

1 órája

Debrecenből üzentek hadat a drogmaffiának

Címkék#drog#Debrecen#kábítószer#Répássy Róbert#konferencia#Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Az üzenet egyértelmű volt a debreceni konferencián. A kábítószer-kereskedők ellen minden létező eszközt bevetnek.

Haon.hu

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára, Répássy Róbert Debrecenben, a Miniszterelnökség és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ágazati konferenciáján arról beszélt, hogy a kormányzat a büntetőjog és a büntetőpolitika teljes fegyvertárát beveti a kábítószer-kereskedők ellen – számolt be róla az Origo. Mint írták, az államtitkár a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján elmondta, a drogkereskedők elleni fellépés úgy lehet hatékony, ha a közösségek együttműködnek a hatóságokkal és a környezetük kivetik magukból ezeket az embereket. 

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt a kábítószer-kereskedők elleni fellépésről
Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt a kábítószer-kereskedők elleni fellépésről
Forrás: MTI / Czeglédi Zsolt

Mint elhangzott, a kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy nincs kegyelem az esetükben, és ezzel szemben nem lehet alkut sem kötni. Az államtitkár ismertette továbbá azt is, hogy a kábítószer elleni küzdelem hatásossága érdekében milyen szigorítások történtek a Btk-ban, ebből az egyik legfontosabb az, hogy a kábítószer ügyekben a titkos megfigyelésnek is helye van. Az államtitkár szerint egyelőre az látszik, hogy nincs gátja a kábítószer-népszerűsítésnek.

Mindent megteszünk azért, hogy - természetesen az alkotmányos jogokat tiszteletben tartva -, (...) különbséget tegyünk a gyermekeinkre káros kábítószer-propaganda és a művészeti szabadság között

– hangoztatta az államtitkár hozzátéve, hogy ebben a kérdésben szeretnének világos határvonalat húzni, ami remélhetőleg a társadalom többségének támogatásával fog találkozni.

Összehangolt rendőrségi akció zajlik a kábítószer-kereskedelem ellen

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a konferencián elmondta, hogy szerdán összehangolt akcióba kezdett a rendőrség Soprontól Nyíregyházáig a kereskedők ellen. Mint mondta, 

a Delta fedőnevet viselő akcióban 500 rendőr 47 helyszínen vesz részt. Mint mondta, nemzetközi bűnözői szervezetek által működtetett iparszerű tevékenységgel állnak szemben.

A kormánybiztos szerint a kábítószer elleni harcban a legfontosabb a tudatosság, fel kell ismerni mekkora a veszteség, és meg kell szervezni, meg kell erősíteni a társadalom védekező képességét. Komoly veszélynek nevezte, hogy 200 milliós nézettsége, hallgatottsága van a közösségi médiában a kábítószeres tartalmaknak.

Ez nem szabadság kérdése, nem alapjog, a kábítószer népszerűsítésében egységes társadalmi elutasításra van szükség

– mutatott rá.

Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke azt mondta, az ország lakosságának 70 százalékával kell összefogni a kábítószer elleni küzdelemben. Azzal a konzervatív beállítottságú 70 százalékkal, akikkel összefogva lehet érvényesíteni elemi érdekünket, hogy megállítsuk ezt a mételyt.

A teljes cikk az Origo.hu-n olvasható. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu