Debrecenből üzentek hadat a drogmaffiának

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára, Répássy Róbert Debrecenben, a Miniszterelnökség és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ágazati konferenciáján arról beszélt, hogy a kormányzat a büntetőjog és a büntetőpolitika teljes fegyvertárát beveti a kábítószer-kereskedők ellen – számolt be róla az Origo. Mint írták, az államtitkár a Kábítószer-ellenes küzdelem új alapokon - a megelőzés társadalomépítő ereje című tanácskozás megnyitóján elmondta, a drogkereskedők elleni fellépés úgy lehet hatékony, ha a közösségek együttműködnek a hatóságokkal és a környezetük kivetik magukból ezeket az embereket.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt a kábítószer-kereskedők elleni fellépésről

Mint elhangzott, a kábítószer-kereskedőknek meg kell érteniük, hogy nincs kegyelem az esetükben, és ezzel szemben nem lehet alkut sem kötni. Az államtitkár ismertette továbbá azt is, hogy a kábítószer elleni küzdelem hatásossága érdekében milyen szigorítások történtek a Btk-ban, ebből az egyik legfontosabb az, hogy a kábítószer ügyekben a titkos megfigyelésnek is helye van. Az államtitkár szerint egyelőre az látszik, hogy nincs gátja a kábítószer-népszerűsítésnek.

Mindent megteszünk azért, hogy - természetesen az alkotmányos jogokat tiszteletben tartva -, (...) különbséget tegyünk a gyermekeinkre káros kábítószer-propaganda és a művészeti szabadság között

– hangoztatta az államtitkár hozzátéve, hogy ebben a kérdésben szeretnének világos határvonalat húzni, ami remélhetőleg a társadalom többségének támogatásával fog találkozni.

Összehangolt rendőrségi akció zajlik a kábítószer-kereskedelem ellen

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a konferencián elmondta, hogy szerdán összehangolt akcióba kezdett a rendőrség Soprontól Nyíregyházáig a kereskedők ellen. Mint mondta,

a Delta fedőnevet viselő akcióban 500 rendőr 47 helyszínen vesz részt. Mint mondta, nemzetközi bűnözői szervezetek által működtetett iparszerű tevékenységgel állnak szemben.

A kormánybiztos szerint a kábítószer elleni harcban a legfontosabb a tudatosság, fel kell ismerni mekkora a veszteség, és meg kell szervezni, meg kell erősíteni a társadalom védekező képességét. Komoly veszélynek nevezte, hogy 200 milliós nézettsége, hallgatottsága van a közösségi médiában a kábítószeres tartalmaknak.

Ez nem szabadság kérdése, nem alapjog, a kábítószer népszerűsítésében egységes társadalmi elutasításra van szükség

– mutatott rá.