Hatalmas eperfa szakította be a debreceni épület tetejét, a tűzoltókat is riasztani kellett

A tűzoltók munkájáról videó is készült:

Egy fa több ága is lehasadt Nyírmártonfalván, a Petőrész tanyánál, az ágat közúti forgalmat veszélyeztették. A debreceni hivatásos tűzoltók levágták az ágakat gépezetes tolólétrán át.

Faágat távolítottak el a debreceni tűzoltók kedden Debrecenben, a Honvéd utcában. A faágat azért kellett levágni, mert az a közlekedést veszélyeztette.

Szabadtéri tüzekhez is vonultak a tűzoltók

Búzatarló égett ezer négyzetméteren Létavértes közelében, ezért a létavértesi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. A tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral oltották el a lángokat.

Foltokban égett a száraz avar és a gaz Bárándon, a Sziget utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Egyéb beavatkozás:

Egy kombájn füstölt kedden Ebes külterületén. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltóakt riasztották, akik egy vízsugárral szüntették meg a füstölést.

