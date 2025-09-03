szeptember 3., szerda

Hilda névnap

35 perce

Hatalmas eperfa szakította be a debreceni épület tetejét, a tűzoltókat is riasztani kellett

Címkék#Debrecen#épület#eperfa#fa#kombájn#tető#tűz

Több lehasadt ág miatt érkezett riasztás kedden. A tűzoltók ezen felül tűzesetekhez is vonultak.

Haon.hu

Amint arról korábban már portálunk is beszámolt, tűzoltók vonultak Debrecenbe, az Erdőspuszta utcába, ahol kettéhasadt egy eperfa és az egyik fele egy lakóépület tetejére dőlt, míg fa másik fele egy melléképületre.

Épületekre dőlt egy fa Debrecenben, a tűzoltókat is riasztották
Épületekre dőlt egy fa Debrecenben, a tűzoltókat is riasztották
Forrás: Napló-archív

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti összesítőjében írta, a debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.

Az esetet fotósunk képeken is megörökítette:

Épületre dőlt egy fa Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

A tűzoltók munkájáról videó is készült:

Egy fa több ága is lehasadt Nyírmártonfalván, a Petőrész tanyánál, az ágat közúti forgalmat veszélyeztették. A debreceni hivatásos tűzoltók levágták az ágakat gépezetes tolólétrán át.

Faágat távolítottak el a debreceni tűzoltók kedden Debrecenben, a Honvéd utcában. A faágat azért kellett levágni, mert az a közlekedést veszélyeztette.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szabadtéri tüzekhez is vonultak a tűzoltók

Búzatarló égett ezer négyzetméteren Létavértes közelében, ezért a létavértesi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. A tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral oltották el a lángokat.

Foltokban égett a száraz avar és a gaz Bárándon, a Sziget utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Egyéb beavatkozás:

Egy kombájn füstölt kedden Ebes külterületén. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltóakt riasztották, akik egy vízsugárral szüntették meg a füstölést.

