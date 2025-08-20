Durva baleset történt Hajdúhadházon! Több gyerek is megsérült, az egyik autó a tetején állt meg - fotókkal

Szerda délután baleset történt Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél – számolt be róla a haon.hu. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

Durva baleset történt Hajdúhadházon!

Forrás: Facebook / BalesetInfo

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Gyerekek is megsérültek a hajdúhadházi balesetben

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők két felnőttet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, további öt embert, köztük három gyermek

A balesetinfó közösségi oldalán megosztott képen jól látható, hogy az egyik autó a feje tetején állt meg:

Gyerekek is megsérültek a hajdúhadházi balesetben

Forrás: Facebook / BalesetInfo

A járművekben összesen heten utaztak

Forrás: Facebook / BalesetInfo

Ajánljuk még: