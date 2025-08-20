augusztus 20., szerda

Baleset

57 perce

Durva baleset történt Hajdúhadházon! Több gyerek is megsérült, az egyik autó a tetején állt meg - fotókkal

Címkék#hajdúhadház#mentőhelikopter#baleset

Mentőhelikopter is riasztottak. A hajdúhadházi balesetben többen is megsérültek.

Haon.hu

Szerda délután baleset történt Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél – számolt be róla a haon.hu. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

Durva baleset történt Hajdúhadházon!
Durva baleset történt Hajdúhadházon!
Forrás: Facebook / BalesetInfo

Gyerekek is megsérültek a hajdúhadházi balesetben

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők két felnőttet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, további öt embert, köztük három gyermek

A balesetinfó közösségi oldalán megosztott képen jól látható, hogy az egyik autó a feje tetején állt meg:

Gyerekek is megsérültek a hajdúhadházi balesetben
Gyerekek is megsérültek a hajdúhadházi balesetben
Forrás: Facebook / BalesetInfo
A járművekben összesen heten utaztak
A járművekben összesen heten utaztak
Forrás: Facebook / BalesetInfo

