Durva baleset történt Hajdúhadházon! Több gyerek is megsérült, az egyik autó a tetején állt meg - fotókkal
Mentőhelikopter is riasztottak. A hajdúhadházi balesetben többen is megsérültek.
Szerda délután baleset történt Hajdúhadházon, a Széchenyi utca és a Petőfi utca kereszteződésénél – számolt be róla a haon.hu. A járművekben összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.
Gyerekek is megsérültek a hajdúhadházi balesetben
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentők két felnőttet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, további öt embert, köztük három gyermek
A balesetinfó közösségi oldalán megosztott képen jól látható, hogy az egyik autó a feje tetején állt meg:
