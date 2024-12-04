Banki ügyintézőnek adták ki magukat a banda tagjai

Magukat banki ügyintézőnek kiadva hívtak fel embereket, s előadták nekik, hogy a bankszámlájukhoz idegenek próbáltak meg hozzáférni. Ők pedig a banki alkalmazottak, szeretnék megóvni a vagyonukat. A csalók annyira meggyőzek voltak, hogy a becsapott emberek maguk utalták el pénzüket a megadott számlaszámra.

A banda által használt módszer nem új, mégis igen hatásos

Másokkal azt hitették el, hogy számlájuk védelmében egy programot kell telepíteniük a számítógépükre vagy mobiltelefonjukra. Valójában azonban ezek távoli hozzáférést biztosító applikációk (AnyDesk, Supremo), amelyekkel lehetővé tették, hogy ellopják a pénzüket. Voltak olyanok is, akik bankszámlájukat a csalók rendelkezésére bocsátották, hogy arra utalják az ellopott pénzt, ők pénzmosást követtek el.

A BRFK kibernyomozói nyolc összefüggő ügyet vizsgáltak, ezekben a csalók összesen 82,5 millió forintot loptak el.

A felderítésben, a csalás résztvevőinek azonosításában csaknem egy éven át a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) munkatársai is részt vettek. A BRFK nyomozói végül a Készenléti Rendőrség, az NVSZ, a TEK, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Tolna és a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség együttműködésével csaptak le a bűnözőkre. Egyszerre huszonöt helyszínen tartottak kutatást. Rengeteg informatikai eszközt és iratot foglaltak le, tíz gyanúsítottat hallgattak ki.