Banki ügyintézőnek adták ki magukat a banda tagjai
Több száz millió forinttal rövidítették meg áldozataikat egy bűnbanda tagjai, a BRFK nyomozói szerdán 241 millió forintot találtak és foglaltak le tőlük. A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás miatt nyomoz. A banda által használt módszer nem új, mégis igen hatásos.
A megtévesztett emberek maguk utalták el a pénzt a csalóknak
Magukat banki ügyintézőnek kiadva hívtak fel embereket, s előadták nekik, hogy a bankszámlájukhoz idegenek próbáltak meg hozzáférni. Ők pedig a banki alkalmazottak, szeretnék megóvni a vagyonukat. A csalók annyira meggyőzek voltak, hogy a becsapott emberek maguk utalták el pénzüket a megadott számlaszámra.
Másokkal azt hitették el, hogy számlájuk védelmében egy programot kell telepíteniük a számítógépükre vagy mobiltelefonjukra. Valójában azonban ezek távoli hozzáférést biztosító applikációk (AnyDesk, Supremo), amelyekkel lehetővé tették, hogy ellopják a pénzüket. Voltak olyanok is, akik bankszámlájukat a csalók rendelkezésére bocsátották, hogy arra utalják az ellopott pénzt, ők pénzmosást követtek el.
A BRFK kibernyomozói nyolc összefüggő ügyet vizsgáltak, ezekben a csalók összesen 82,5 millió forintot loptak el.
A felderítésben, a csalás résztvevőinek azonosításában csaknem egy éven át a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) munkatársai is részt vettek. A BRFK nyomozói végül a Készenléti Rendőrség, az NVSZ, a TEK, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Tolna és a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség együttműködésével csaptak le a bűnözőkre. Egyszerre huszonöt helyszínen tartottak kutatást. Rengeteg informatikai eszközt és iratot foglaltak le, tíz gyanúsítottat hallgattak ki.
Átkutattak egy budapesti irodát is, ahol csalásból származó pénzeket tárolhattak. Innen és az ide köthető további címekről
összesen több mint 241 millió forint értékű eurót, amerikai dollárt, svájci frankot foglaltak le.
A BRFK kibernyomozói pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 30 éves, Budapesten élő ukrán-magyar állampolgárságú férfit, egy 33 éves budapesti férfit és egy 22 éves ukrán állampolgárságú, kárpátaljai férfit. Tőlük további tízmillió forintot zároltak és foglaltak le. A KR Nemzeti Nyomozó Iroda is őrizetbe vett egy 45 éves ukrán állampolgárságú férfit. A a bíróság azóta mind a négy gyanúsított letartóztatását elrendelte.
Az online csalások megelőzéséről a KiberPajzs oldalán találnak hasznos információkat, tanácsokat – írja a Magyar Nemzet.
