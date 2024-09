Én is apuka vagyok, ahogy a kollégák is. Láttam, hogy az anyuka nagyon kétségbeesett. Azonban nekünk higgadtnak kellett maradnunk, hideg fejjel, megfontoltan gondolkodni, cselekedni. Féltünk, hogy az anyuka esetleg elesik a kicsivel, ezért ölembe vettem a kislányt. Ahogy megfogtam, éreztem, hogy tüzel a homloka. Gyorsan a szolgálati kocsihoz siettem vele, majd indultunk is. Egész úton figyeltem a kislány életfunkcióit. Mindannyian aggódtunk érte. Közben a kórházban már vártak minket. Alighogy megérkeztünk, a kicsivel a karomban kiugrottam a kocsiból, és befutottam vele a kórházba, majd bevittem a sokktalanítóba, és letettem a vizsgálóasztalra, attól kezdve az orvos átvette az ellátását