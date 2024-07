140-nel száguldozott egy nő a sportautójával Kiskunhalasnál, ráadásul részegen. Sajnos ezen körülmények ismeretében borítékolható volt a tragédia, ami végül be is következett. Egy idős férfi épp a kerékpárját szerette volna áttolni az úton. A nő hiába látta meg őt, már nem tudta időben elkerülni az ütközést. Noha beletaposott a fékbe, így is olyan erővel gázolta el, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A szomorú eset még tavaly történt. Az ügyészség most emelt vádat a felelőtlen sofőr ellen – tudta meg a Tények. A nő akár börtönbe is kerülhet.