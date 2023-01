A rendőrgyilkos az ámokfutása közben drog hatása alatt állhatott. Tanúvallomások is szólnak arról, hogy a 35 éves férfi rendszeres droghasználó és anabolikus szteroidokat is szed. A droghasználatot a letartóztatásáról döntő bírósági ülésen maga is beismerte, mint ahogyan az ámokfutást is.