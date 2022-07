A diósjenői tragédiáról szóló hírek megjelenését követően a nool.hu szerkesztőségét megkereste egy olvasó, aki korábban éveken keresztül élt ugyanabban az utcában, ahol az eltűnt lányok. A férfi – aki érthető módon szeretne névtelen maradni – egészen döbbenetes részleteket árult el a hányatott sorsú lányok gyermekkoráról.

Mint mondta, jól emlékszik rájuk, hiszen akkoriban az egyik fiútestvérükkel is jó kapcsolatot ápolt (az érintett családban három lány és két fiútestvér volt – a szerk.). Bár a lányok nem láttak maguk előtt jó családi példát, nem volt velük különösebb probléma. A nevelőapát, akit dadogása miatt csak Hebreként ismertek a faluban, nem igazán kedvelték. A férfi ugyanis nem szeretett dolgozni, inkább a lopásból élt, emiatt pedig börtönbe is került. Forrásunk állítja, arra is volt példa, hogy az utcában élő kisgyerekeknek szexuális tartalmú képeket mutogatott és ilyesfajta élményeiről beszélt.

– Köztudott volt, hogy a nevelőapa bántotta a lányokat és az édesanyjukat is, ha pedig ellenálltak, csak még jobban megverte őket. Sajnos egyszer én magam is fültanúja voltam annak, amikor azzal dicsekedett, hogy megrontotta mindhárom lányt. Mivel erről sem az édesanya, sem a lányok nem mertek nyíltan beszélni, nem sok mindent lehetett tenni. Mindezt egyébként az évekkel később megjelenő videófelvételek is megerősítették – mondta el a portálnak olvasónk. Hozzátette: – Az eltűnt lányoknak már elég fiatalon voltak barátaik. Valószínűleg azt remélték, hogy általuk majd megszabadulhatnak a nevelőapjuktól. Úgy tudom, hogy végül a nevelőapa az egyik lány barátját, Ricsit nemcsak megfenyegette, hanem fel is jelentette, amiért szerelmi viszonyt folyatott a nevelt lányával. Sajnos a fiú később öngyilkos lett. (Erről a fiú testvérének nyilatkozata alapján éppen ma délelőtt írtunk.)

Név nélkül nyilatkozó forrásunk arról is beszélt, hogy a kisebb lánynak nagyon fiatalon gyermeke is született. Olvasónk felidézte: ahogy a gyerek nőni kezdett, a hasonlóságok alapján egyre világosabbá vált, hogy a nevelőapától születhetett a baba, akit végül gyermekotthonba adtak.

– 2009. január elsején jelentette az édesanyjuk a lányok eltűnését. A faluban azt állította, hogy a lányok elmentek a boltba, de nem jöttek haza. Ez már akkor is furcsa volt, hiszen az ünnep miatt emlékeim szerint szinte minden zárva volt. A kezdeti sokk és felbolydulás után a lakosok nagy része végül elfogadta, hogy a lányok külföldre menekültek, hiszen mindannyian tudtuk, hogy szabadulnának a nevelőapától – idézte fel olvasónk a több mint egy évtizede történteket.

Később a nevelőapa és a lányok édesanyja szakítottak, így a férfi az egy utcával arrébb lakó testvéréhez költözött. Forrásunk úgy tudja, hogy évekkel később ennek az ingatlannak az udvarát a rendőrök lezárták, majd ásatásokat is végeztek, de végül nem találtak semmit. Mint a napokban kiderült, azért, mert Alexandra földi maradványai a másik ingatlan udvarán voltak elásva.

– Annak a családi háznak az udvarán, ahol most megtalálták az egyik lány maradványait, ott él az egyik fiútestvér, aki a párjával évekkel ezelőtt költözött be. Az érintett helyszínen 2009-ben még egy fészer állt, talán ezért sem szúrt szemet a bűncselekmény a szomszédok közül senkinek. A nevelőapa ezt később elbontotta, majd sertésólat épített a helyére. Tulajdonképpen ez volt a szobája ablaka alatt. Szörnyű belegondolni, hogy a lányok (a hivatalos információk szerint egyelőre csak a nagyobbik lány, Alexandra maradványai kerültek elő – a szerk.) mindvégig a nevelőapával közös lakhelyük udvarán voltak elásva – mondta olvasónk.