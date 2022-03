Egy 20 éves várandós kismama és két gyerek is megsérült Tolna közelében, amikor egy 19 éves sofőr nem állt meg a STOP táblánál és kihajtott eléjük. A figyelmetlen férfi egy kisbuszt vezetett, amelyben gyerekek is ültek, és még egy kamionnak is nekiment, az üzemanyag tartályának csapódott. A kamionsofőr a Tényeknek azt mondta próbált fékezni, de már nem tudta elkerülni az ütközést. A hármas karambolban összesen hatan sérültek meg.