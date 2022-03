Megvertek egy férfit, aztán megkínozták a kutyáját is Jászladányban. A testvérpár indok nélkül verte meg áldozatát, akit kórházba kellett szállítani. Amikor a ház üres maradt, a két támadó visszament és mindent szétvertek. Ezután megkínozták a férfi kutyáját is, az állat elpusztult. Az ügyészség most emelt vádat a támadók ellen, börtönbüntetést kértek rájuk.