Reggel a keleti országrészben, illetve a Kisalföldön még sok lesz a felhő, és ott eső, zápor, zivatar is lehet, majd megszűnik a csapadék. Napközben a többórás napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, utóbbiak az északi és nyugati megyékben időszakosan össze is állhatnak, helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat belőlük. Kora estétől nyugat felől újra megnő a csapadék esélye, akkor már heves zivatarok is előfordulhatnak.

A délkeleti szél nyugatira, északnyugatira fordul, és időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 32 fok között várható, de az északi határszélen, északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.