Új logóval és új vizuális arculattal jelentkezik a Fundamenta Lakáskassza
Immár nemcsak megtakarítást, hanem hiteleket, ingatlanközvetítést, felújítási és energetikai megoldásokat is kínál a közel három évtizede működő pénzintézet. Mindebben az MBH Bank a partnere.
Új logóval és friss márkaarculattal erősíti piaci pozícióját a hazai lakástakarék-piacon a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., jelentették be kedden. A vállalat célja, hogy vizuálisan is megjelenítse: mára a teljes lakhatási folyamatot lefedi a pénzügyi tervezéstől a megvalósításig – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.
Az új embléma központi eleme egy ház szimbólum, amely egyszerre jelképezi az otthon biztonságát és a vállalat szolgáltatási portfóliójának bővülését. A logóban megjelenő négy tégla a Fundamenta alapértékeire utal – megbízhatóság, szakértelem, minőségi ügyfélkiszolgálás –, miközben a fejlődést és a stabil építkezést is szimbolizálja.
Morafcsik László, a Fundamenta vezérigazgatója szerint a megújulás mögött tudatos stratégiai átalakulás áll:
A Fundamenta mindig is az otthonteremtés biztonságát és stabilitását képviselte. Az új logóval azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ma már teljes körű megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek – a lakáscélú megtakarítástól a hitelen át az ingatlanközvetítésig és energetikai korszerűsítésig.
A Fundamenta 2024-ben került az MBH Bank többségi tulajdonába, ami új lendületet adott a termékfejlesztésnek.
A vezérigazgató szerint a tulajdonosváltás kézzelfogható előnyöket hozott:
- a Fundamenta ügyfelei szélesebb banki termékpalettához férhetnek hozzá,
- miközben a cég megőrizte független, szakosított hitelintézeti státuszát.
Fundamenta: a minőség és az innováció prioritás
A vállalat országosan több mint 1300 fős személyibankár-hálózattal dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy a pénzügyi tanácsadás akár otthon, személyre szabott formában történjen. Ez a személyes kapcsolattartás és az ügyfélközpontú kiszolgálás hozta meg a cégnek 2024-ben és 2025-ben is a Kiváló Kiszolgálás Díjat.
Az új arculat bevezetése 2025 októberében indult, elsőként a digitális csatornákon. A Fundamenta szerint ez nemcsak vizuális frissítés, hanem egyértelmű üzenet is: a vállalat a jövőben is a minőségi ügyfélélményt és az innovatív lakhatási megoldásokat helyezi középpontba.
Tovább növeli tulajdonrészét az MBH Bank
Az MBH Bank felvásárolta a Generali Biztosító Zrt. 14,88 százalékos Fundamenta-tulajdonrészét. Az MBH Banknak így már 91,23 százalékos részesedése van a Fundamentában.