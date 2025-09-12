2 órája
A Tisza Párt adóemelési terve gazdasági lejtőre vinné az országot
Magyar Péter pártjának a kiszivárgott terve a társasági adó megemelését is célozza. A Tisza Párt terve súlyos következményekkel járhat: elriaszthatja a beruházókat, csökkentheti a beruházások volumenét, munkahelyek szűnhetnek meg, miközben a bevétel is elmaradhat a várttól. Elemző figyelmeztet: ha valóban bevezetik, akkor negatív spirál indulhat el.
A munkaerőpiac és a beruházások látnák kárát a Tisza párt újabb kiszivárgott tervének, amely a társasági adót jelentősen megemelné (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
„A kilencszázalékos társasági adó jelentős szerepet játszik hazánk tőkevonzó képességében, annak emelése nyomán a nagyvállalatoknak kevéssé érné meg hazánkban folytatniuk a termelésüket és inkább más, kedvezőbb adófeltételeket kínáló országokba helyezhetnék át a termelésüket, illetve az új beruházások vonzása is sokkal nehezebbé válna, ez pedig számottevő negatív hatással járhat a foglalkoztatásra nézve” – mondta a Tisza Párt kiszivárgott terveivel kapcsolatosan Magyar Nemzetnek Molnár Dániel.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője elemzője annak kapcsán nyilatkozott a lapnak, hogy az Index a Tisza Párt szakértőinek munkáját ismerő forrásból megtudta,
25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek.
A Tisza Párt tagadta az Indexnek, hogy adóemelésre készülnének, de – hívja fel a figyelmet a cikk:
egy jelentős áfacsökkentés végrehajtása jelentős adóbevétel-kieséssel járna, amit máshonnét szükséges pótolni.
A vezető elemző rámutatott arra, hogy
bár az adókulcs alacsony szintje miatt ezen a soron nem folyik be jelentős összeg a költségvetésbe, a Magyarországra érkező beruházások és az azokhoz kapcsolódó adóbevételek (például a munkahelyteremtés, a magasabb fogyasztás vagy az egyéb vállalati adóterhek) ellensúlyozzák ezt.
A társasági adó kulcsának mértékét tehát nem lehet önmagában vizsgálni, a teljes gazdaságstratégia részeként lehet csak értelmezni – hangsúlyozta Molnár.
Tisza-adó: a magyar háztartások belerokkannának Magyar Péterék rezsiprogramjábaTöbb mint félmillió forinttal növekedne a magyarok áram- és gázszámlája, ha a Tisza Párt beváltaná az ígéreteit.
Kiemelte: a költségvetési bevételek növelése céljából emelkedő társaságiadó-kulcs rossz stratégia lehet, jelentősen korlátozná a vállalatok tevékenységét, negatív ösztönzőt jelentene a nyereség újrabefektetése szempontjából, miközben az adóbevételek emelkedése is elmaradna az előzetesen várttól.
